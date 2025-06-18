Candy@COLLAR大學畢業　隊友觀禮送「王家晴才女」橫幅兼食字祝賀

本地女團COLLAR中的「忙內」成員王家晴（Candy）在2020年度DSE考獲佳績，入讀香港城市大學社會科學學士，主修心理學，一邊做藝人一邊返學，是團內的「隱形學霸」！忙於工作的Candy日前終於正式大學畢業，COLLAR全員驚喜現身畢業禮，並在社交平台分享靚相

本地女團COLLAR中的「忙內」成員王家晴（Candy）就讀香港城市大學社會科學學士，主修心理學，日前終於正式大學畢業！

COLLAR全員驚喜現身畢業禮！

經理人戴穎及COLLAR為Candy送上驚喜，她嚇得大笑。

隊長Gao日前在社交平台寫下留言：「Happy graduation baby」，在她分享的照片所見，成員們特別為Candy打造「恭賀王家晴才女畢業之喜」橫幅，夠晒搶眼，令Candy都「社死」！除此之外，畢業生Candy更戴上成員們安排好的「食字」彩帶，字句包括「家晴心理學勁到你錯愕」、「晴人當然愛晴人」、「晴不自禁愛上你」、「我就係王家晴」，Candy戴上彩帶在校園內「遊街」，非常搞笑。

成員們特別為Candy打造超搶眼的「恭賀王家晴才女畢業之喜」橫幅，令Candy表示「社死」！

畢業生Candy更戴上成員們安排好的「食字」彩帶。

Candy和Day。

Candy和芯駖。

Gao和Candy。

COLLAR真係好有團魂。

Gao準備了「晴人當然愛晴人」食字彩帶。

Marf亦戴上「家晴心理學勁到你錯愕」彩帶。

Candy在社交平台分享感受：「終於 畢業了💕 謝謝 @collar.weare 實現我曾經的小幻想，一齊同我影畢業相🫶🏻雖然你地嘅熱情令我有點社死，但愛你們啦😘 王家晴長大了🙂‍↕️ 仲有尋日收到公仔即興同「愛晴當入樽」影咗張😛 但齊唔到人sadddd🥲」

Candy感謝隊友實現自己的幻想。