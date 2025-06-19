楊明初演《雷雨》出場前因一事險窒息　張慧儀眼淚決堤喊足全晚

經典話劇作品《雷雨》第三度重演，17號起至21日假灣仔演藝學院演出一連五場，除了男女主角陳培甡與黎燕珊（珊姐）之外，今次更嘗試換上新配搭，加入楊明、張慧儀及王潔清演出，首場觀眾反應熱烈，全場爆滿，楊明演繹礦工魯大海夠粗獷，女友莊思明畀足100分，張慧儀演魯媽，眼淚未停喊足全場，雖然第三度演繁漪，不過黎燕珊今次演繹又讓觀眾有新驚喜，而且造型艷壓全場。

經典話劇作品《雷雨》第三度重演，男女主角陳培甡與黎燕珊（珊姐）非常有默契。（大會提供）

今次更嘗試換上新配搭，加入楊明、張慧儀及王潔清演出。（大會提供）

戲味十足。（大會提供）

導演兼男主角陳培甡以「喜出望外」形容，他表示就如珊姐雖然第三次演出，最初有點擔心會否演到「滑牙」，但珊姐今次演繹更將周繁漪人物立體化及好有層次感，作為對手及導演真的好有驚喜，另一位要讚就是張慧儀，雖然排練不算多次，但她的演出卻是十足功力，好快入戲給真情落淚，令觀眾都替魯媽覺得慘，兩位演技派實在令他喜出望外。

張慧儀投入角色，喊足全晚。（大會提供）

楊明自爆出場前緊張到差點窒息。（大會提供）

黎燕珊被讚演技爐火純青。（大會提供）

關寶慧專程來捧好友張慧儀場，她說：「整齣戲都好好睇，珊姐好靚，慧儀雖然平日亦都好靚，不過角色所限唔要求特別靚，反而兩位嘅演技至利害，真係要讚。」張慧儀坦言第一次演舞台劇好緊張，當上到台演了第一幕就心定好多，她毫不介意扮老，只要符合劇情就接受，最緊要觀眾都接受。

入戲。（大會提供）

眾演員答謝觀眾支持。（大會圖片）

大家合作愉快。（大會提供）

至於楊明透露他演的魯大海下半部才出場，所以等了個多小時才到自己，緊張到不得了，在台邊等候時，除了腳震簡直是有窒息想暈感覺，幸好女友（莊思明）一直在旁陪伴，莊思明又爆楊明在台邊等出場緊張到不自覺不停郁，她說：「因為慧儀姐在台前喊緊，佢在台邊不停郁會有聲，所以係咁提佢要冷靜。」莊思明坦言今次見到楊明非常努力認真，所以睇完對方演出更加要畀足100分，要好好鼓勵對方！

大批圈中好友到場支持。（大會提供）

楊明女友莊思明（右）與莊思華齊來觀賞，莊思明大讚男友今次非常努力認真。（大會提供）

關寶慧（左）與黃建東結伴前來捧好友張慧儀場。（大會提供）

珊姐被讚演技爐火純青，她謙稱都要有好對手才會演得更投入，對於今次的新配搭都覺得好有新鮮感，而產生新火花，也開心自己當日提議培甡哥起用張慧儀及楊明眼光沒錯，希望這個組合繼續演出落去。