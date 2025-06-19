潘志文獲封「TVB御用中風王」　網民熱捧：臉上每個肌肉都有戲

踏入結局周的《刑偵12》，三大Big Boss丁少芸（陳法蓉飾）、林昱水（張松枝飾）及傅洋山（曹永廉飾）同時大爆發，而且三人還計劃強強聯手，為劇情給出極大張力！被網民熱捧為奸角最佳人選的阿廉，這次飾演的傅洋山劇集前期表現專業又淡定，但隨著劇情發展，傅洋山撕破面的速度相當驚人，尤其對著恨之入骨的爸爸傅德善（潘志文飾），更是極盡忤逆及惡人之能事，氣到德善中風、強灌對方飲水之餘，今晚（19日）播出的第24集，洋山更會親手燒死傅德善，當中瘋狂淋電油的舉動及表情、配以潘翁生不如死、痛苦至扭曲的肌肉及笑容，相當震撼！



潘志文曹永廉嘅對戲真係好精彩

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對於這對相殺但不相愛的父子，網民一致大讚演技超班。對於有「TVB御用中風王」的潘志文，網民直指他演中風的能力是「業界首屈一指」！網民：「他面部肌肉抽搐失控，演得特別好」、「臉上的每個肌肉都有戲」、「演中風演至出神入化」。至於在劇中「奸狡冷血眼神」放題的阿廉，則獲讚「一秒都不用就入戲」：「傅洋山奸詐的笑容太可怕」、「阿廉演反派真係冇得彈，而且氣場強大」、「阿廉之前的笑容係好和善的，家下笑得好陰森奸狡，好恐怖！」

呢場戲好瘋狂，好有壓逼感，潘志文曹永廉精湛演技，絕對應記一功。

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「每次中風都要唔同，每一次中風都要有特色」

對於繼《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》後第六度飾演中風角色，現年75歲的潘志文接受TVB.COM訪問時坦言絕不介意，並笑言希望挑戰羅樂林「一日死五次」這個熱話。潘志文中氣十足地笑言：「我入行50幾年，最初都係做專業人士嘅，後來見到羅樂林一日死五次，我又覺得幾好玩、都想自己都有番個類似嘅記憶點，卒之拍咗咁多年喇，終於畀我賺到個名叫做『TVB御用中風王』，近日仲有網民畀咗個新封號我叫「中風之神」添！」專業的潘志文，亦沒有辜負「業界首屈一指風神」之名，他坦言每次拍畢中風戲後都會認真Mode加以研究，務求演得一次比一次好之餘，亦希望每次演中風都能演出不一樣的感覺：「有句說話叫盡善盡美，我要挑戰自己，每次中風都要唔同，每一次中風都要有特色。我每次演完中風戲，我都會賽後檢討，睇吓有冇某啲地方做得唔夠或做得唔啱。所以之後再叫我演中風戲，我都會做好佢，希望一次好過一次，最緊要觀眾鍾意睇。」

潘志文指每次中風都要唔同，每一次中風都要有特色

潘志文指每次中風都要唔同，每一次中風都要有特色

潘志文指每次中風都要唔同，每一次中風都要有特色

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難忘拍《天地男兒》瞓棺材演死人都要有戲

潘志文續指，除了中風、他演的角色也死過很多次！之前拍攝《天地男兒》的一場棺材戲，為了不影響其他演員情緒，潘翁連死也要死得入戲：「嗰場戲我雖然死咗冇對白，但我都會諗點樣可以做好啲呢？嗰日我一化咗個死人妝之後，我就一直瞓喺棺材度粒聲唔出、郁都唔郁，希望幫助對手同我做戲。」潘翁又大讚曹永廉是好對手，他坦言單是一個淋水動作，也需要相當講究：「其實拍戲對手好緊要架，曹永廉向住我淋水哩，如果佢唔夠狠心或者淋得太快、拍出嚟就冇咁好睇架喇。」潘翁續指今次為配合中風演出，雖然拍攝時正值炎夏，但劇組仍為他準備了冷衫及冷帽，他笑言幸好有不止一場淋水戲，令他可以乘機降溫：「我可以話係全場最清涼，因為我成身都濕晒。」潘翁又透露今晚被燒死一幕，他亦專誠為角色設計了一種痛徹心扉的慘叫聲，值得期待：「因為想帶出角色唔郁得，但又同時好難受同痛心。」