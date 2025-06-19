VIVA夥陳葦璇重現As One神曲《Candy Ball》：希望延續女團情誼

女團VIVA成軍一週年，為了紀念這個特別時刻，除了推出抒情新歌《不夠浪漫的我們》，更精心策劃一個「女團聯乘企劃」！這個企劃不單止為了慶祝週年，更重要的是想跟大家說：「女團唔容易做，但團魂永在！」

女團VIVA成軍一週年，精心策劃一個「女團聯乘企劃」，想表達：「女團唔容易做，但團魂永在！」

新歌《不夠浪漫的我們》是VIVA首次挑戰抒情風格，歌詞講述成員間嘅感情及羈絆，亦是向成員的「表白之歌」。為了呼應歌曲主題，VIVA決定邀請幾位曾經是女團成員的前輩合作，除了cover對方的代表作，更會請嘉賓cover VIVA新歌，實行來個「女團大交流」。VIVA表示：「香港女團真係唔易做，好多都未必可以行到最後，但女團嘅精神同回憶係永遠，同埋希望可以透過今次企劃，延續呢份女團情誼。」

為了呼應歌曲主題，VIVA決定邀請幾位曾經是女團成員的前輩合作，除了cover對方的代表作，更會請嘉賓cover VIVA新歌，實行來個「女團大交流」。

今次企劃頭炮請來As One成員陳葦璇（Kira），一齊跳唱As One的經典作《Candy Ball》！

今次企劃頭炮請來As One成員陳葦璇（Kira），一齊跳唱As One的經典作《Candy Ball》的killing part，影片上架未夠二十四小時已經過萬like，網民紛紛表示「回憶即刻返晒嚟」，又大呼「呢個crossover大癲」、「呢段片好驚喜！」、「好經典」，又瘋狂洗版話要full version。VIVA今次跟Kira合作，除了重現當年As One嘅經典舞步，更有深情訪問，Kira大爆當年同成員去韓國訓練的趣事，「我哋嘅宿舍有兩張好大嘅床，諗住兩個兩個咁瞓，但Chloe好得意㗎，佢唔可以同人有身體接觸咁瞓覺，結果佢自己走咗去瞓梳化！」講到當年喺韓國打歌嘅日子，Kira更感觸到眼濕濕，「我哋每個人都有個美少女手環，上台前會聚埋一齊打氣⋯⋯ 而家講起都起雞皮⋯⋯ 好開心⋯⋯永遠都會記得嗰個moment⋯⋯」

講到當年喺韓國打歌嘅日子，Kira更感觸到眼濕濕，「我哋每個人都有個美少女手環，上台前會聚埋一齊打氣⋯⋯ 而家講起都起雞皮⋯⋯ 好開心⋯⋯永遠都會記得嗰個moment⋯⋯」

Kira坦言有睇過VIVA多次live，搞到VIVA成班女仔勁驚喜。Kira還感性地說：「女團一定要支持，如果冇呢段memory，可能你成段娛樂圈旅程就係自己一個係咁出歌、做嘢。有一班人真摯咁陪你做呢件事，十年後就算唔同團都會記得。」Macy立即認同：「真㗎，做團之後先感受到做團嘅好。」其他成員都紛紛和議。最後Macy代粉絲問As One會否合體，Kira笑住話：「問過其他成員啦，要佢哋出山，可能要等到我有紅館之日先得。」