百億闊太帶雙胞胎兒子出席生日會　9歲孖仔激罕曝光似足爸爸

汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），婚後三年抱三，誕下一女及一對雙胞胎兒子，豪門新抱地位穩如泰山！榮升百億豪門闊太的汪圓圓淡出演藝圈，專心照顧家庭，而蔡加讚亦非常專一，從來沒有緋聞，兩人低調又恩愛，羡煞旁人！日前汪圓圓表妹湛琪清為兒子舉行1歲生日Party，汪圓圓就帶埋兩個囝囝出席，一對孖仔激罕曝光！

好恩愛。（IG@wrini）

高貴。（IG@wrini）

慶祝生日。（IG@wrini）

慶祝生日。（IG@wrini）

生日快樂！（IG截圖）

備受寵愛。（IG@wrini）

備受寵愛。（IG@wrini）

Keep得好。（IG@wrini）

湛琪清在IG曬出多張慶生照，並透露今次只邀請了家人及部分好友出席生日會，現場以大量氣球佈置，壽星仔眼仔碌碌，相當精靈可愛！而汪圓圓同一對孖仔亦有出席，雖然以黑超Emoji遮樣，但可見鼻和嘴的輪廓與爸爸極相似，現年9歲的他們身高已到媽媽膊頭！上個月母親節，汪圓圓曾曬出一家五口的合照，身穿吊帶低胸連身裙的汪圓圓狀態大勇，即使已經生了三個小朋友，但依然Keep得極好！而三個仔女亦打扮精緻，身高已近父母心口，一家五口非常溫馨！汪圓圓的大女親自下廚煮午餐，更準備了手寫菜單，一對雙胞胎兒子就負責擺枱，十分貼心！

湛琪清兒子1歲生日。（IG@jessjann）

湛琪清兒子1歲生日。（IG@jessjann）

汪圓圓帶雙胞胎兒子出席生日會。（IG@jessjann）

慶祝母親節。（IG@wrini）

狀態大勇！（IG@wrini）

一家五口幸福美滿。（IG@wrini）

三代同堂。（IG@wrini）

汪圓圓的大女親自下廚煮午餐。（IG截圖）

更準備了手寫菜單。（IG截圖）

慶祝母親節。（IG截圖）

而一對雙胞胎兒子就負責擺枱，十分貼心！（IG截圖）

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，一對新人於會展筵開160席，整場婚禮使費高達8億！據知單單是過大禮當日已經要動用5架七人車運送海味、生果、囍餅和珠寶首飾等，花費約800萬。此外，蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮，相當大手筆！而汪圓圓婚後亦養尊處優，與老公蔡加讚非常恩愛，令人羨慕！

本月初現身奧斯卡演員休息室（THE OSCARS® GREENROOM）。（IG@wrini）

登對。（IG@wrini）

靚！（IG@wrini）

靚！（IG@wrini）

榮升百億豪門闊太！（IG@wrini）

豪宅。（IG@wrini）

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，整場婚禮使費高達8億！（視覺中國）

恩愛如昔。（IG@wrini）

好幸福！（IG@wrini）

羡煞旁人！（IG@wrini）