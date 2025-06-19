愛回家男神出席《交換禮物》慈善場感動看透生死：最可怕係唔面對

善寧會與癌症資訊網慈善基金日前在銅鑼灣時代廣場的英皇戲院舉辦電影《交換禮物》慈善優先謝票場，今次活動扣除成本後收益全數捐予善寧會及癌症資訊網慈善基金，用於晚期病人及癌症病人照護服務。活動吸引超過350人出席，善寧會院長兼營運總監黃嘉然先生、善寧大使許家傑先生、癌症資訊網慈善基金創辦人Alan Ng，以及而有份參與製作的幕後策劃人曾寶儀都有份出席，並分享自親經歷的心路歷程。

善寧會與癌症資訊網慈善基金日前在銅鑼灣時代廣場的英皇戲院舉辦電影《交換禮物》慈善優先謝票場，善寧會院長兼營運總監黃嘉然先生、善寧大使許家傑先生、癌症資訊網慈善基金創辦人Alan Ng，以及而有份參與製作的幕後策劃人曾寶儀都有份出席，並分享自親經歷的心路歷程。（大會提供）

曾寶儀聯同導演林明謙，耗時四年走訪病友、家屬、醫師與科學家，打造這部紀錄片。（大會提供）

曾寶儀聯同導演林明謙，耗時四年走訪病友、家屬、醫師與科學家，打造這部紀錄片。《交換禮物》透過五位病友重新審視人生、放下執著的故事，見證生命動人的轉化。電影播放期間，不少觀眾都感觸落淚，曾寶儀坦言希望這紀錄片成為溫暖的陪伴，讓抗癌路上的朋友知道：「你並不孤單」亦讓其家人或照顧者，從而學習將悲傷放下。

許家傑擔任善寧大使。（大會提供）

許家傑開心出席今次活動。（大會提供）

活動後，許家傑及曾寶儀及製作團隊合照留念，並分享感受。近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「送水輝」一角入屋的許家傑，表示感激善寧會邀請，讓他可以跟大家一齊欣賞這部感人的電影。他表示：「電影最震撼我嘅係一個想法：『每一件事情都係客觀，你點去睇呢件事就係主觀嘅心。』就好似死亡一樣，好多人好驚、唔敢面對，但其實最可怕就係唔面對。《交換禮物》入面，有人想面對癌症視為一份禮物，係因為我哋好多人太忙，根本冇聆聽過自己身體，成日捱夜或者損耗自己身體，患癌係一個警號亦係一個提醒。冇人想病，但當呢個警號響起，就可以提早令自己改變生活方式，絕對可以好得番。」

許家傑表示生命不在乎長短，重要的是看到病患面對治療的痛苦，仍然努力希望活下去，感受到他們對生命的熱愛。（大會提供）

齊齊行善。（大會提供）

家傑表示生命不在乎長短，重要的是看到病患面對治療的痛苦，仍然努力希望活下去，感受到他們對生命的熱愛。多次到賽馬會善寧之家探訪的他表示：「雖然好多已經到達生命的晚期，但他們仍然好珍惜去享受同活好每一日。死亡或者癌症一直係好多人避諱唔想講嘅話題，總係覺得好負面，其實生老病死係每個人必經階段，反而我哋應該學習去面對佢，早啲去正視，絕對係一件好事。」