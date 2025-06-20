前港姐亞軍自爆18歲初戀大談初夜　慘被非禮：摸我個Bra掃我背脊

現年55歲的陳淑蘭（蘭子）在1988年參選港姐奪得亞軍，更力壓「大美人」李嘉欣奪得最上鏡小姐，外形出眾、性格鬼馬的她深受觀眾喜愛，不過感情路就頗為坎坷。近日陳淑蘭接受周國豐YouTube Channel訪問，大談成人話題，除了提及一夜情同初夜之外，又自爆已經8年冇拍拖，早前更慘被非禮的經歷！

蘭子在1988年參選香港小姐奪得亞軍，她更成功揮低同屆冠軍李嘉欣，成為「最上鏡小姐」得主。（YouTube影片截圖）

泳裝環節。（YouTube影片截圖）

超長美腿！（YouTube影片截圖）

陳淑蘭在《家有喜事》中的演出十分經典。（影片截圖）

近年陳淑蘭與好友周國豐和陳淽菁開設了YouTube頻道《豐陳三俠》，分享多年的所見所聞。（YouTube影片截圖）

陳淑蘭接受周國豐YouTube Channel訪問。（YouTube影片截圖）

大談成人話題。（YouTube影片截圖）

陳淑蘭自言求學時期沒有拍拖，直至18歲做模特兒，參選港姐前結識了第一位男朋友，而對方是一位比自己年長12歲的商人，陳淑蘭指因從未拍過拖，不懂何謂甜蜜，但亦印象深刻，更大爆：「佢係我第一個男朋友，我畀咗隻豬佢喎！」不過她就坦言當初沒有見過世面，而對方已是某公司的CEO，帶她見識上流社會，但最後拍拖約4年就分手收場。

18歲初戀。（YouTube影片截圖）

印象深刻。（YouTube影片截圖）

見識上流社會。（YouTube影片截圖）

陳淑蘭向來予人樂天性格，好鍾意笑。（資料圖片）

旗袍look。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭自言保守，18歲才初戀，更從未試過「one-night stand（一夜情）」，她自爆已經8年冇拍拖，但早前去內地時竟慘被非禮：「有啲人唔知點樣啦，可能覺得以為益我啦，覺得我咁嘅年紀，冇拍拖就過嚟摸我，後生仔，食我豆腐呀！朋友講話咪好囉，益你囉，有後生仔博你懵，No呀，我覺得佢冒犯我呀！佢係摸我好似摸我個Bra咁樣，掃我背脊，就算你靚與唔靚呢，唔得㗎！我唔覺得我執到囉，你明唔明呀，我心靈上係受到冒犯同埋非禮囉！」周國豐問蘭子有否當面斥責對方，陳淑蘭就表示：「我冇呀，我呆咗呀，因為我冇畀男人摸好耐啦嘛」，十分搞笑！

從未試過「one-night stand（一夜情）」。（YouTube影片截圖）

早前去內地時竟慘被非禮。（YouTube影片截圖）

感覺被冒犯。（YouTube影片截圖）

呆咗。（YouTube影片截圖）

陳淑蘭現身尖沙咀為《夏韶聲last Summer演唱會》記者會擔任司儀。（陳順禎攝）

陳淑蘭與祈文傑分手多年，一直保持友好關係。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭54歲生日派對。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）