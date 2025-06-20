刑偵12｜陳慧珊強調冇退休　間中客串演出唔考慮拍長劇：近排好忙

TVB懸疑劇《刑偵12》今晚（20日）迎來大結局，一眾演員齊齊出席大結局晚宴，當中驚喜客串的陳慧珊亦有現身，她在劇中以林保怡的第九個人格「守護者」出場，兩人久違同框演出，成為劇中焦點。

一眾演員齊齊出席大結局晚宴。（葉志明攝）

好戲之人！（葉志明攝）

陳慧珊在接受《香港01》訪問被問到是甚麼原因願意客串演出時，她就表示：「我非常開心，真係好耐冇同保怡一齊拍劇，呢一場戲對我嚟講都好有意義。（咁多年冇一齊拍劇仲有冇默契？）我覺得有，之前有幾次我哋都一齊合作，有啲節目、唱歌，間唔中都會見到。」她又大讚林保怡為人非常貼心，事關她每年生日，林保怡都很有心地傳訊息送上祝福，她亦表示二人私下關係相當好：「我哋都有聯絡嘅。」

陳慧珊久違同林保怡再合作拍劇。（葉志明攝）

驚喜客串。（葉志明攝）

陳慧珊久違再拍劇，與林保怡同框更勾起不少人的童年回憶，問到會不會想復出拍劇時，她就二話不說地表示：「其實我冇退過休，只不過係攞咗個博士學位（教育學博士）而家有多啲時間進入去教育嘅工作，同時間我都會間唔中拍吓戲，大家繼續留意。（會唔會考慮拍長劇？）暫時冇諗住，近排真係好忙。」

陳慧珊暫時未想過拍長劇。（葉志明攝）

事實上，陳慧珊這些年來都專注投入教育工作，她表示：「其實我咁多年都喺教育界發展，咁多年都有同啲教育機構合作，呢十年都做緊呢樣嘢。」近日，她更獲內地某教育機構正式受聘為「首席成長賦能官兼學習發展總監」，將其教育學博士的學術背景和豐富的教育實踐經驗，全面參與課程體系的研發與品牌戰略規劃，相當厲害！