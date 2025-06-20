刑偵12｜張振朗唔急結婚　同楊偲泳有共識：搏殺期搏到盡先

由兩大視帝林保怡、張振朗主演的TVB劇集《刑偵12》今晚（20日）迎來大結局，一眾演員齊齊出席大結局晚宴，大家有說有笑，氣氛相當之好。

張振朗在劇中一共有三個人格，其中第三人格黎澤恩（Ronny）的演出相當出色，深紅眼睛再加上邪惡笑容，嚇親不少觀眾，而他們神同步的演出更成為網上熱話。張振朗在接受《香港01》訪問提到拍攝期間有沒有困難時，他就表示：「我覺得唔係想像中咁困難，我覺得呢個係講求大家嘅默契。嗰場戲係第一場嘅對手戲，我哋要喺好短時間又夾得到，又要夾得好睇，反而所講嘅難度就會係呢兩個位。（拍攝前有冇綵排？）即場拍。（one-take過？）係呀！」他更激讚黎澤恩是一位很好的拍檔。

張振朗激讚黎澤恩是一位很好的拍擋。（葉志明攝）

張振朗與拍拖6年的女友楊偲泳感情穩定，被問到何時正式拉埋天窗時，他就表示：「我希望我有好嘅經濟環境，八個人住嘅大屋，真係可以去考慮呢樣嘢。同埋而家大家都係搏殺期，大家仲可以搏嘅時候就搏到盡先，（楊偲泳有冇催結婚？）我哋好有共識嘅。（雙方屋企人都冇催？）冇。」

張振朗唔急結婚。（葉志明攝）

張振朗早前在訪問中自爆初入行時月入只有6000元，連加2元凍飲都不太敢，問到現時的經濟狀況，他就表示：「咁係好咗好多，但都唔代表可以揮霍，應使嘅時候使，理財都好重要嘅我覺得。（同楊偲泳有冇一齊投資？）呢樣嘢係高度機密。」