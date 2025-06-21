周星馳舊愛將買Labubu竟遭老闆拒賣　最後花呢個價買下展富婆風範

現年61歲的苑瓊丹 (苑仔) 從影超過40年，拍過無數劇集和電影，當中更有不少經典作品和角色，例如無綫劇集《封神榜》的殷十娘、《皆大歡喜》 古裝版中的紗紗郡主、《唐伯虎點秋香》中的石榴姐，以及《武狀元蘇乞兒》中的龜婆等，至今依然令人印象難忘。她曾經是周星馳愛將，有份於多套賣座電影中主演，兩人已九度合作。苑瓊丹近年全力轉戰內地市場的，已很少現身於香港的熒光幕，她不時更新社交網同大家分享近況。

苑瓊丹獲冊封為穆斯林公主。

苑瓊丹貼地行雜貨鋪。（抖音）

苑瓊丹稱不生育的原因是想主力照顧父母家庭。（抖音）

最近Labubu熱席捲全球，就連苑瓊丹亦來一湊這股熱潮。日前苑瓊丹就在社交網上載了一條她現身香港荃灣shopping購買的影片，片中她表示好多人都說現在已很難買到Labubu，她要挑戰是否可以買到，並特地去到荃灣一個比較少人去的商場搜尋一下。首先她發現有一家精品店入面有Labubu。苑瓊丹進店裡一看見到那些Labubu是用鈎織的公仔，非原廠出品，她問老闆賣不賣，卻被對方拒絕出售，指那些是非賣品。

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)

苑瓊丹之後去到另一家精品店，終於找到了真正的Labubu，苑瓊丹即開心地買下兩個Labubu盲盒，每個賣港幣$499，共花$998，她開心地表示挑戰成功，買來送給朋友的。不少網民對於苑瓊丹願意花$499買一盒大表震驚，因為原價只需$120，直指她真正展現出富婆風範。

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)

苑瓊丹去買Labubu。(抖音截圖)