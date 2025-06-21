姚子羚曾被愛犬咬傷面停工半年 關楓馨養過17隻狗勇敢面對生死

《寵你一世》第二集，請來愛心爆棚的姚子羚（Elaine）及關楓馨（Fabi）做嘉賓，姚子羚為愛犬「通仔」學整寵物點心，Fabi則帶愛犬Kewpie到主題公園暢遊兼staycation，過程愉快又治癒；另外Elaine還跟了德德齊齊做狗義工，親力親為照顧老無所依的待領養貓狗，場面感人。



姚子羚與愛犬通仔又有愛又感人。

之前在《一日打工限定》跟點心師傅學師的Elaine，在《寵你一世》中咁啱得咁橋又是學整點心，與點心似乎相當有緣。節目中，Elaine與通仔的互動相當有愛，而經Elaine悉心照顧的通仔，全程表現相當乖巧、永冇扭計，這些都是Elaine長年累月親力親為照顧及陪伴的見證。

姚子羚與愛犬通仔又有愛又感人。

姚子羚與愛犬通仔又有愛又感人。

原來Elaine收養通仔初期一波多折，2016年更因被通仔咬傷面部、需要停工半年休養，事件令Elaine重新審視與寵物之間的相處及關係：「當然嗰時我都需要用番一啲時間，克服我自己對住佢（被咬後對住通仔）嘅恐懼。但當你了解咗佢嘅脾性之後，其實我都有責任，我以前冇用咁多時間、心機喺佢身上…後尾我自己照顧番佢，我就學識咗原來陪伴係非常重要。」

姚子羚提及愛犬感性落淚

邊說邊忍不住流下感性眼淚的Elaine，坦言被通仔的簡單及真摯感動：「其實佢哋好簡單，你每一日放工返到屋企，佢都會好似好耐冇見你咁、衝埋嚟你度，佢每日食緊同一款嘢、行住同一條街，但佢都好開心，感恩佢喺我生命中出現，希望佢可以健健康康生活落去。」

姚子羚與愛犬通仔又有愛又感人。

姚子羚與愛犬通仔又有愛又感人。

至於前後共養了17隻狗的Fabi，則分享了自己如何面對狗仔離世這個很多飼主都害怕無法面對的問題：「有一排我差唔多一年、或者隔一年就走一隻，嗰陣真係好痛苦…但我覺得之所以咁傷心，就係因為你曾經咁愛過一隻狗，有一段好好嘅關係，所以我覺得（傷心都）係值得嘅。」Fabi續指每次有狗仔離開自己，她都會保存仙遊了的狗仔腳印及毛髮作為紀念：「所以永遠都會見到，同埋會記得佢哋嘅。」

關楓馨又係錫到佢隻狗仔燶咁滯。

關楓馨又係錫到佢隻狗仔燶咁滯。

關楓馨又係錫到佢隻狗仔燶咁滯。