99歲花旦王芳艷芬深居簡出近況曝光　事業高峰嫁醫生息影重新學習

素有粵劇「花旦王」美譽的芳艷芬，粵劇造詣非凡，擅演「青衣」行當，以溫婉端莊形象深植人心。今年已經99歲的芳艷芬婚後息影，近年深居簡出，資深傳媒人汪曼玲在YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》上，分享芳艷芬的最新近況。



日前資深傳媒人汪曼玲在YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》上，分享花旦王芳艷芬的最新近況。（Youtube：@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

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芳艷芬原名梁燕芳，1928年出生，10歲開始學習粵劇，16歲擢升正印花旦，獨創細膩柔美的子喉「芳腔」。於1952、1953連續兩年在香港報章《娛樂之音》主辦的「梨園三王」選舉中，獲讀者投票選為「花旦王」。芳姐自1949年涉足影壇，十年間演出近150部作品從不演反派。在好友李曾超群的介紹下認識了楊景煌醫生，最後芳艷芬決定與當時經歷喪妻的楊景煌醫生結婚成為繼室，更決定息影。芳姐息影後，於八十年代復出致力公益事業，1984年成立「群芳慈善基金會」，數度義演粵劇，更捐贈八和會館的永久會址。

資深傳媒人汪曼玲在YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》上，分享花旦王芳艷芬的最新近況。（Youtube：@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

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有「花旦王」之稱的芳艷芬自幼學粵劇，16歲在「周豐年」班擢升為正印花旦，代表作有《董小宛》、《漢武帝夢會衛夫人》、《梁祝恨史》及《洛神》等。（金像獎大會提供）

汪曼玲透露芳艷芬與楊景煌及亡妻的子女與關係很好：「芳姐同我講佢係完全唔識英文，因為只得三年級學歷，但班小朋友初頭係只識英文。為咗同佢地溝通芳姐主動同仔母學英文。」近年芳艷芬深居簡出，2017年獲金像獎頒發終身成就獎， 芳艷芬亦未到場由女兒代領。汪曼玲指與她的女兒楊世芳聯絡，楊世芳稱媽媽現在都很好，但是年紀大，經常要睡覺休息。

資深傳媒人汪曼玲在YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》上，分享花旦王芳艷芬的最新近況。（Youtube：@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

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