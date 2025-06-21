陳豪孖陳貝兒踏上尋源之旅探索天然飲用水　堅持以一物沖泡咖啡

視帝陳豪（阿Mo）與踏足過無窮之路的陳貝兒早前應農夫山泉邀請，一起參與萬綠湖《尋源之旅》，走訪位於品牌的水源地—「萬綠湖」，親身體驗湖中取水及測試清澈度，並齊齊品味該品牌的飲用水。

阿Mo及陳貝兒表示首次與品牌合作相當高興，大讚《尋源之旅》是難得的體驗，意義非凡，阿Mo表示希望將來可以帶同太太（Aimee陳茵媺）及子女再睹萬綠湖風光，以及寓輕旅行於教學，果然是廿四孝老公及廿四孝嗲哋。他說：「所謂『讀萬卷書不如行萬里路』，所以之後一定會帶Aimee及小朋友來遊玩，好讓他們認識水源的奧秘，了解樽裝水先進的生產線，以及學懂珍惜寶貴的天然資源！」

陳豪與陳貝兒。

陳豪與陳貝兒。

身為咖啡店老闆，阿Mo對水質的要求加倍嚴格：「一杯好咖啡除了要優質咖啡豆外，水質同樣重要！若然水質優良，沖出來的咖啡自然更加好喝。加上自己對味道向來有要求，所以清水也要求要清甜！」阿Mo續說：「所以自己挑選飲用水首選天然，事關水中成份如礦物質對身體健康尤關重要，有健康的身體才能好好照顧家庭呢。」

陳豪憑電視劇《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG@moses_chan_）

經常到世界各地拍攝節目的陳貝兒，對飲用水同樣精挑細選，並說：「我經常要拍外景，天時暑熱當然要飲用大量清水，多喝水是維持身體健康的基本，所以優良水質與健康息息相關呢！」同時更大讚品牌的水是自己的長途伴侶：「因為之前走訪內地多個城巿拍攝節目《無窮之路》，農夫山泉一直陪伴我穿州過省，而且在不同景點也會看到品牌的飲用天然水出現，恍如一位熟悉的老朋友。」

陳貝兒三奪最佳女主持。（TVB截圖）

向來愛尋根究底的她，大讚今次《尋源之旅》正好滿足自己的無限好奇心：「我一向對每件事物背後的故事特別好奇，所以很開心可以親赴萬綠湖尋源，甚至可以跟團隊揚帆遊湖，一起打水及進行水質檢測，結果令人驚喜萬分，從湖中直接提取的湖水，肉眼看不見任何雜質，相信自己將來喝每一口水都想起今日的回憶，令人安心又放心！」