前港姐獲同期藝訓班同學慶生　驚揭3年前喪夫：希望傷痛好快痊愈

鍾潔怡（Kitty）在1994年參選港姐落選後入讀TVB第七期藝員進修訓練班，與劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等是同學。雖然鍾潔怡早已淡出娛樂圈，絕跡幕前，更一度被列為「失蹤人口」，但其實她不時出席同期藝訓班同學聚會，日前她就獲一班同學為她慶祝生日，鍾潔怡在IG曬出合照，並寫道：「多謝TVB同學仔🎂🥳😘😘多謝你哋窩心的祝福🥰多謝你哋解開我屈在心裡的傷痛💔希望心裡傷痛好快痊愈❤️‍🩹我會努力💪🏻有你們真好😘每次話題都講不盡🤗珍惜每一次聚會🥳珍惜所有🩷」

鍾潔怡在1994年參選港姐。（YouTube影片截圖）

最後落選。（YouTube影片截圖）

出席同期藝訓班同學聚會。（IG@chung_kitty6300）

感情好好。（IG@chung_kitty6300）

感情好好。（IG@kittychung_official）

日前鍾潔怡獲一班同學為她慶祝生日。（IG@kittychung_official）

日前鍾潔怡獲一班同學為她慶祝生日。（IG@kittychung_official）

劉愷威。（IG@kittychung_official）

吳家樂。（IG@kittychung_official）

相中所見，劉愷威、吳家樂、蔡劍雪、朱樂輝等都有出席，不少網民都留言大讚鍾潔怡保養得宜，皮膚仍白滑緊緻！其實鍾潔怡在本月初生日，她曬出獨照，並寫道：「今日6月3日又大一歲了，時間過得好快。第3年，零時零分又再聽唔到你同我第一個講生日快樂，但我個心感覺到你在天上一直守護住我，我一定會努力過得好，好好學習一個人生活，掛念你💜老公。Happy Birthday to Me. 多謝你們每一位send俾我嘅祝福💖」驚揭老公原來已逝世，字裏行間都可見她非常掛念對方，令人心酸。

鍾潔怡在本月初生日，她曬出獨照，驚揭老公原來已逝世。（IG@kittychung_official）

生日快樂！（IG@kittychung_official）

Keep得好。（IG@kittychung_official）

Keep得好。（IG@kittychung_official）

Keep得好。（IG@kittychung_official）

TVB第7期藝員訓練班同學聚會。（IG@ngkalokcarlo）

去年齊齊為鍾潔怡（Kitty）慶祝生日！（IG@ngkalokcarlo）

生日快樂！（IG@ngkalokcarlo）

感情深厚。（IG@ngkalokcarlo）

開心聚會。（IG@chung_kitty6300）

鍾潔怡過往曾參演不少劇集，包括《O記實錄》、《迷離檔案》等，但就以閒角為主，當中她在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事，指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友最令人深刻。鍾潔怡亦曾拍過電影，但都是小製作，角色未算突出。其後鍾潔怡曾到馬來西亞及內地發展，2007年與金融才俊老公結婚後淡出幕前，未有再接拍戲劇作品。據知鍾潔怡曾任職保險業，又考獲美容師牌，曾以6位數字投資網購實體店做老闆，她亦不時分享美容及護膚心得。雖然鍾潔怡經歷喪夫之痛，但她亦努力重新振作，不時去旅行散心，又與一班好友聚會，努力捱過難關！

《天地男兒》（影片截圖）

在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事。（YouTube影片截圖）

指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友。（YouTube影片截圖）

令人印象深刻。（YouTube影片截圖）

拍過電影。（YouTube影片截圖）

同陳妙瑛。（IG@chung_kitty6300）

同關寳慧、張慧儀。（IG@chung_kitty6300）

2007年與金融才俊老公結婚後淡出娛樂圈。（IG@chung_kitty6300）

保養得宜。（IG@chung_kitty6300）

旅行散心。（IG@kittychung_official）

旅行散心。（IG@kittychung_official）