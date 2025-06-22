專訪︱梅小惠拍《皆大歡喜》失調停經　揭閃退16年真相及轉行生活

若非前陣子TVB播映《友乜唔講得》，相信觀眾都很難有機會見到梅小惠出山。當年她說退就退，一走便是十多年，今次難得邀請到她做訪問，深入地聊了三小時，從童年生活、演藝伯樂、拍劇和主持軼事、退隱真相，乃至她轉行後的生活也無所不談，深入得很。她最後一套劇集《皆大歡喜》讓觀眾睇得笑逐顏開，沒想到背後卻是小惠的汗水與淚水，那時她壓力大到失調，不但面部出粒粒，更半年冇來經；拍攝期間遇著父親命危，她頂著古裝頭直奔醫院，喪父後因不想影響劇組，翌日清晨即頂硬上開工，凡此種種，足以證明她絕對沒有辜負父親臨終時交託的遺言——「阿惠！你要堅強啲！」無他，小惠總是一個不想讓任何人失望，事事皆全力以赴的人。

化妝：江中平化妝室



久未露面的梅小惠，接受《01娛樂》專訪。（葉志明攝）

父親做小販養大七個仔女 從未怪對方有兩個太太

梅小惠家中有七兄弟姊妹，來自兩個媽媽，她是大媽的孻女，在家中排尾二，不過家中並沒有大家所幻想的爭風呷醋、家嘈屋閉，而是相親相愛、不分彼此，媽媽曾向她說：「呢啲係上一代嘅事，係爸爸嘅決定，如果我當日帶住你哋幾個走，我未必可以令到你哋有而家嘅生活，但係爸爸亦都係公平地去對待整件事，大人唔介意，小朋友亦都唔好去諗太多。」小惠對爸爸從沒半點恨意，知道對方不是出於貪玩，而且亦有做足應負的責任、努力養家，公平地把七個孩子照顧得肥肥白白。小惠兒時住天台屋，雖不富裕，但身為小販的爸爸會盡力滿足兒女需要，不會捱餓、學費交足、新年還有利是，「我哋聖誕節未必有得去花園餐廳食聖誕大餐，但係爸爸會整火焰雪糕畀我哋食，我哋會有好多新事物爸爸會買畀我哋，所以你話窮又唔係好窮，可能物質上窮，但我哋個心唔窮囉。」

梅小惠的父母做小販，母親幫手睇「走鬼」，其中一檔隔籬鄰舍便是旺角人氣滷味店「肥姐小食店」，她說：「有依個淵源，而家喺旺角度做，所以我哋而家去食嘢係唔使排隊。」（葉志明攝）

從原生家庭中，梅小惠學懂了團結、照顧他人感受、幫得就幫以及賞罰分明，她透露爸爸從不打仔女，做得好有禮物、做錯事要跪祖先。（受訪者提供）

講起父親，小惠覺得他很有型，當時他在域多利戲院外擺檔，母親則負責幫手睇走鬼，她說：「爸爸係成個旺角區第一一個可以做擰盤嘅，擰盤係乜嘢呢？就係你埋嚟買，中發白、一萬二萬三萬，佢有擰盤，嗰個盤係我爸爸自己揼出嚟，從來成個港九新界都冇呢個盤！」擰盤還有另一種玩法，梅爸爸畫了一張紙，上面寫著非洲、美國等世界不同地方，客人可以下注，擰盤指中了就有錢，「好多學生會走埋嚟買囉，一毫子又買得，兩毫子又買得，嗰時一兩毫㗎咋，咁嗰個盤就係養大咗我哋咁多個兄弟姊妹。」亦因為這樣，梅家上下對爸爸這個命根珍而重之，它後來更成了三家姐的嫁妝。

這個便是養大梅小惠七兄弟姊妹的擰盤，是她爸爸一手一腳製作的生財工具，至今已有50多年歷史！（受訪者提供）

這兩個擰盤受梅家上下珍惜，後來成為了梅小惠三家姐出嫁時的嫁妝。（受訪者提供）

寫情信給爸爸 對方見義勇為曾奪好市民獎

回想童年的生活，父母要麼忙於搵食糊口，要麼就享受「Me Time」，爸爸去聽歌、媽媽去打麻將，所以小惠通常由家姐照顧，但由於小惠與妹妹是全家最細，父親對二人也曾有特別要求，「我同我細妹爭四年，當其時我哋七、八歲，因為家姐、哥哥都大個，有自己出去Party，我哋兩個成日都會喺屋企黐住爹哋，我就係叫嬌嬌女，我細妹就叫做心肝女，佢成日都嗌我哋嬌嬌女、心肝女，同埋我爸爸嗰時好得意，唔知呢啲屬唔屬於偏心，佢要我哋寫情書，想我哋學字，就會叫我哋寫信畀佢。」那時小惠彷彿當爸爸是聖誕老人般，每次寫信都許願，她笑說：「我通常寫『爸爸，我好掛住你呀！』、『買啲宵夜返嚟食吖』、『帶我去荔園聽歌啦！』」

梅小惠與同父異母的妹妹，她倆在家中排行最小，父親叫二人做嬌嬌女和心肝女。（受訪者提供）

梅爸爸喜歡在荔園聽歌，更長期買下第一行中間的座位，台上的表演者也一早認得這個熟客，相當架勢！每次小惠和妹妹跟他去聽歌，都擔張櫈仔坐在前面，所以她年紀小小已見過徐小鳳、梅艷芳、劉鳳屏等等，不過，歌後活動——食宵夜才是小惠最期待的部份。爸爸很少回信給二人，因為通常都是用行動回覆，每次講完「哎呀，你又要呢啲嘢……」下一秒便心軟說：「我聽日帶你去啦。」這個書信來往的習慣，大約維持了一年多左右，但對小惠來說也是美好回憶之一。她十分祟拜父親，更透露是對方教識她要「幫得就幫」，父親分別因為幫人追賊、拯救十號風球受困人士而拿過兩次好市民獎，其中一次更被賊人砍到手，虎口有一大條傷痕，絕對是民間英雄。

梅小惠說，當爸爸發現她跟妹妹每次寫信都是「許願」，很快就結束了這個父女互動。（受訪者提供）

健美小姐入行 亞視轉無綫從跑龍套做起

小惠讀完中學後，還未知道自己想做什麼工作，於是先後學過英文、健康舞等等，她對娛樂圈並不特別有興趣，但因為有學健康舞，於是就因緣際會參加了唯一一屆的健美小姐，踏出了入行第一步。儘管落選，但小惠跟隨家姐梅小青去亞洲電視和無綫電視拍劇，她在亞視已有不少角色，過檔無綫後卻要從訓練班做起，角色也「降呢」，要做學生、舞小姐、侍應、收銀等跑龍套角色，她說：「都係嗰樣嘢，你喺亞洲電視做到幾紅都好，都唔夠喺TVB做一日嘅嘉賓，真係嘅！」被問最初要在TVB從行行企企重新做起會否感到難受，小惠沒有隱瞞：「話俾你聽冇都係呃你啫。」幸好她遇上了訓練班的恩師高老師，亦即黎宣的老公。

梅小惠（左四）參加唯一一屆健美小姐入行，她說自己當時的確有跳開健康舞。（受訪者提供）

雖然落選，但之後她隨家姐梅小姐加入亞洲電視。（受訪者提供）

小惠在培訓班與郭富城、林文龍、鍾淑慧等同屆，基本上大家本身都已略有名氣，高老師對他們特別照顧，原因是想為他們做心理輔導，「佢嗰陣時教導我哋，話要放低晒以前，你攞過獎、係冠軍，或者你曾經做過啲乜嘢都好，佢好take care我哋呢一班有經驗、有包袱嘅人嘅感受，好用心去調節我哋嘅情緒或者想法，所以好快我都冇咁嘅感覺。」然而，小惠不諱言比較不開心的反而是工作人員的態度，當年階級觀念重，若不是大牌明星，化妝梳頭可能要等很久，又或者等完之後，工作人員馬虎地為你紮頭髮、化妝便算，髮髻紮鬆了，掉落了又會被罵、想要求加多隻髮夾又會被罵，小惠認為十分不公平：「你唔好諗住我哋企後面，就唔執得靚啦，都會見到我哋個喎……」不過她亦無計可施，只好自己去補補妝、紮好頭髮等等。

梅小惠參加第14期訓練班，同屆還有郭富城、麥長青、鍾淑惠，她坦言初初過檔TVB的確有因為要重新從路人甲做起而不開心，幸好高老師（上排中）非常有耐性地去輔導他們，為他們調整心態。（受訪者提供）

大方接受家姐梅小青幫助 但要切記一宗旨

眾所周知梅小惠有個監製家姐，小青姐曾在訪問中透露，自己的確曾經怕起用妹妹，怕被人指指點點，小惠卻說：「我完全冇喎，我完全覺得呢啲真係理所當然㗎喎，有乜理由你家姐唔錫個妹呀？有乜理由爹哋唔錫個女呀？有乜理由阿哥唔照顧細佬呀？但係有一樣嘢一定要！受惠嘅人，得到呢個福利，必須要做好自己本分，係比任何一個人，同類型嘅artist你要加倍，你要小心謹慎。」不是要做足本分，是要做多，除了要早到遲走、尊重導演，還要睇睇片場前輩有什麼需要幫忙，「 我希望我自己唔係爛泥扶唔上壁。」無可否認小惠可能比一般人多了些機會，但她相信家姐並非全權話事，用人前也要請示上級，而且若夾硬為人情選些不適合的角色予小惠，到頭來等於害了她，小惠也自問從未辜負任何一個機會，因為自己總用最好狀態去完成工作，「唔係話有個家姐喺度你就必然有個機會，而當我家姐真係爭取到畀我，而我又做得好嘅話，其實我覺得係無悔。」

梅小惠從未因為家姐的監製身份避嫌，她會大方接受家姐為自己爭取的機會，但絕對會比其他人更努力更拼搏。（受訪者提供）

小惠說：「我希望我自己唔係爛泥扶唔上壁。」（葉志明攝）

一個動作獲曾勵珍給予機會 拍劇成功跑出

小惠說：「好多人以為梅小惠最大嘅伯樂係梅小青，其實我行得咁快，真正伯樂係曾勵珍。」那時她仍在訓練班，清晨5點多傳呼機響起，PA（助導）說有一套民初劇《大茶園》正在拍攝中，當日要拍主角吳啟華的結婚戲，還預約了一大堆臨演，偏偏新娘子因病失場，PA只得臨時拉伕聯絡小惠，問她能否立即趕去現場化妝頂上，她二話不說便答應，到場後才知道該劇監製為曾勵珍，儘管小惠戲份很少，但就開啟了其後的拍劇之路，下個角色戲份立即加倍，該劇便是同樣由珍姐監製、郭晉安主演的《萬家傳說》，小惠在劇中飾演其表妹「大妹」，角色討好，於是又輪到岑國榮的《公私三文治》、劉家豪的《他來自江湖》，小惠可說是極速上位。

小惠表示，很多人以為她最大的伯樂是家姐梅小青，事實上卻是曾勵珍。（葉志明攝）

梅小惠去無綫後，首個戲份較多的角色，是《萬家傳說》中飾演郭晉安的表妹大妹。（《萬家傳說》劇照）

由於角色十分討好，很快小惠又獲得了其他演出機會，因此她非常感謝最初起用她的監製曾勵珍。（《萬家傳說》劇照）

她續道：「（萬家傳說）試造型嘅時候、開鏡嘅時候，我都親身行埋去珍姐度講話『多謝你畀呢個機會我！』佢亦真係有講過，『呢個機會唔易有㗎！』其實就算我en唔ensure係佢主動畀呢個機會我，係咪因為之前我做過一個咁嘅動作，佢畀呢個機會我都好啦，我都會將佢串連埋係一個機會，就覺得呢個人就係我無形中一個伯樂！因為呢一個劇集、呢一個角色，我就有《公私三文治》二妹嘅角色，跟住有『甩頭芝』嗰個角色，係慢慢慢慢咁樣去。」對她而言，無論機會是誰給予，她一樣「全力以赴，做到最好」，而《他來自江湖》的成功，更打開了其綜藝之門，1990年1月1日，她應吳雨邀請加入了《歡樂今宵》。

梅小惠演出《公私三文治》，與曾華倩、楊羚做三姊妹。（《公私三文治》劇照）

《他來自江湖》中的「甩頭芝」也讓許多觀眾深刻，而這幕頭破血流戲更是名場面。（《他來自江湖》劇照）

吳雨力邀加入《歡樂今宵》 圓一家人心願

吳雨十分搞笑，問小惠：「你願唔願意加入《歡樂今宵》呀？」她當時如像被求婚說「I do！」一樣，二話不說就答應了吳雨，對方大感奇怪，再問：「點解你咁興奮嘅？你要記住，入咗嚟就好難度期去出面搵食㗎喇。」《歡樂今宵》星期一至五都要直播，若加入了恐怕就不能輕易抽時間拍戲、登台，不過小惠還是滿心歡喜地答允伯樂吳雨的邀請，「因為我細細個好鍾意睇《歡樂今宵》，細個我哋唔願瞓，但係我哋只要話睇《歡樂今宵》呢，因為爸爸媽媽都睇，咁開住個電視冇理由唔分甘同味呀？我哋就會一齊睇。」而更深層的原因，因為梅爸爸是《歡樂今宵》忠實擁躉，不但睇，還親自參加！

吳雨問梅小惠是否願意加入《歡樂今宵》，讓她受寵若驚（Instagram：muisiuwai）

早前《友乜唔講得》第一集，梅小惠無視反對，堅持要請吳雨當首集嘉賓，她說：「佢哋唔想我第一集係搵幕後嘅人做，佢想我第一集就已經搵一個artist，有號召力啲，我話其實呢一個節目我係想話俾大家聽我點樣去行呢個歷程。」最終收視理想，她也感到安慰！（資料圖片）

梅小惠以招牌「馬笑」及不怕醜、轉數快的形象，很快在娛樂圈找到自己的定位及打響名堂，她直言：「其實我唔覺得係醜化，因為我由細到大都鬼靈精怪。」她說90代電視台很輝煌，自己有幸成為該年代的藝人，至今仍為人認識。（葉志明攝）

原來梅父參加過兩次《歡樂今宵》表演，上去耍功夫，之後更推了三家姐參加唱歌環節「Sing聲星」，「所以我有機會做返歡樂今宵，好似達成咗我爸爸嘅心願！我第一日知道呢件事嘅時候，返去話返畀我爸爸聽，『爸爸！我做《歡樂今宵》呀！爸爸話，『嘩！好呀！好開心呀！』劏雞還神咁滯，嗰吓我覺得好滿足，我讀書唔叻，但係我做到一樣嘢令我爸爸好Proud of我，我就好開心。」而的確，成為「EYT」一員後，小惠不能外出搵食，單是公司的演出已讓她「爆晒騷」，一年得365日，她簽夠380幾個「騷」，更竟然試過在4、5月就已經「爆騷」，還清300幾個「騷」，甚至最高峰爆到上400多個「騷」，需要在錄影廠之間遊走開工，跑足幾場，「我每個月嘅Account好多錢，但係我都冇時間使。」她傾約時更一度要求減騷，誰知減完還是300多，難怪小惠說：「90年至到94年呢段時間出嘅artist，真係到今時今日啲人都仲記得，我好幸運係成為嗰段時間嘅artist！」

梅小惠曾在《歡樂今宵》扮王菲。（《歡樂今宵》節目截圖）

梅爸爸是《歡樂今宵》忠實擁躉，更曾參加節目中的表演，因此能加入EYT大家庭，可謂完成了爸爸的心願，梅爸爸也為她感到自豪，使她非常滿足。（《歡樂今宵》節目截圖）

梅小惠自言自己與江欣燕都是很奇怪的，那時候常常爆騷，她們傾續約時竟要求減騷，因為一年簽380幾個騷實在壓力太大。（葉志明攝）

神模仿鄭秀文 竟獲對方借出歌衫及親自教戲

小惠其中一個最為經典的角色，非《樂壇插班生》的Yammi莫屬，時至2025年，筆者寫訪問前幾天，仍見到網上專頁有人轉載相關片段，並大讚小惠的模仿能力。角色以鄭秀文（Sammi）為藍本，小惠連「好邪呀！」都跟到十足，她說自己當年是靠不停地聽電影《百分百感覺》去學習，為什麼是聽，不是看？「 因為嗰度好多女仔，你係要用耳仔去聽咗先，聽到邊把聲係鄭秀文，原來有咁嘅Rhythm（節奏），你就會似鄭秀文啦！齋聽先，聽咗好耐，捉到佢一句，『嘩，好邪啊！』但係呢句又唔可以常用，咁我講呢句之前又要有嗰個Mood，但總之聽咗聲先，跟住再慢慢睇畫面。」Sammi當年的打歌服、造型通通走在潮流尖端，小惠心想：「如果我問到佢借佢演唱會嘅衫就好喇，尤其是演唱會有朵玫瑰花。」她膽粗粗、搭上搭聯絡上Sammi當時的經理人黃柏高，問他借衫，沒想過Paco和Sammi也同意借出。

Sammi當年的打歌服、造型通通走在潮流尖端，小惠方想：「如果我問到佢借佢演唱會嘅衫就好喇，尤其是演唱會有朵玫瑰花。」她膽粗粗、搭上搭聯絡上Sammi當時的經理人黃柏高，問他借衫，沒想過Paco和Sammi也同意借出。（資糟圖片、網上圖片）

小惠扮的Yammi十分成功，她感謝鄭秀文從沒有介意過，又不會覺得自己被醜化，而小惠亦坦言，自己模仿永遠以「不醜化」為第一宗旨。（《樂壇插班生》劇照）

小惠其實並沒鼓起勇氣請教Sammi，但竟然是Sammi主動教她扮自己！那天小惠正在TVB化妝間演一場戲，要趴在地下上偷望更衣間地下的縫隙，拍門叫裡面的江欣燕出來，而Sammi因為要來TVB錄音樂節目，竟同時出現在化妝間。Sammi見狀即問：「嘩！小惠你做咩將我扮到趴晒喺地下呀！」然後便開始為她上了一課「如何模仿鄭秀文」，Sammi說如果自己遇到這個情況會有什麼反應、小動作，親自示範，教她一定要叉腰等等，「佢講晒出嚟，你應該咁樣扮我，佢最好笑係話佢經過見到嗰個以為係佢自己！佢都覺得個背影好似！」小惠說，最初都擔心Sammi會生氣，沒想到對方並沒有抗拒，而是無私分享，指導她扮得更神似，讓小惠簡直如有神助，無往不利。去到後期，Sammi拍音樂特輯需要找一位跟自己動靜相似的人飾演自己好友，她也點名指定要找小惠擔綱。

拍攝這幕化妝室趴地戲時，鄭秀文竟突然出現，更親自指導梅小惠如何模仿自己，使她如有神助。（《樂壇插班生》劇照）

不過Sammi跟梅小惠說，最初見到她的時候，以為是見到自己的背影。（《樂壇插班生》劇照）

拔眉毛演「Nike眉」 從此卻變無眉娘

看到這裡，大家應該都感受到小惠對角色何其認真，她再透露了一件軼事，聽完你便發現她犧牲真的很大！相信觀眾都記得，當年Sammi其中一個最深刻的造型便是「Nike眉」，她的眉毛又幼又上揚，小惠當然要跟到足，起初化妝時都是用泥膠遮住眉尾，畢竟眉毛對藝人來說十分重要，但後來小惠卻主動提出掹眉，「去到最尾我話唔好搞咁多，我係掹剩返前面，好似日本啲藝伎咁樣得返一點。你知我哋拍成三個月，每一日都要掹眉，等堂眉可以升上去，而家我堂眉後面係冇咗一大忽，兩堂眉都冇，我每一次畫眉，都係需要補呢啲位。」這亦印證到，她雖知道自己機會或者比人多，但她也會搏盡去做好每個工作，務求不要辜負幫助自己的人。

為了更神似鄭秀文那又幼又上揚的眼眉，小惠不惜剃眉，最終眉毛沒了一大塊，以後再沒長出，犧牲很大！（《樂壇插班生》劇照）

拍《皆大歡喜》失調 半年冇月經

除了冇眉毛，小惠亦曾試過因為拍劇內分泌失調，半年沒有月經，這套作品是《皆大歡喜》。很多人說，拍處境劇好舒服，日日有工開、工時穩定、化妝又快，偏偏《皆大歡喜》是極度少見的古裝處境劇，一牽涉到古裝，化妝、造型就急不來了，小惠每朝5點半就要返到電視城，根本想「蛇王」都難。加上古裝對白多、NG又要罰錢，有人工作態度未必合要求等等，久而久之她處於一個「長期戰爭」的狀態，總是很緊繃、很高壓，加上日夜顛倒，種種壓力下她便沒有來經，「我最記得我怕《皆大歡喜》古裝版，我係辛苦到失調，我係失調到半年冇嚟到經！女性呀，你知㗎啦，嗰時三十幾歲，你會好奇怪，自己點解成半年冇嚟，你一冇嚟，生理上就有好多變化，你成個人好脹，啲衫越嚟越著唔到。」

雖然《皆大歡喜》相當好笑，但作為主角石美的小惠，拍攝時卻長期處於緊繃狀態，壓力爆煲。（《皆大歡喜》劇照）

小惠竟因拍《皆大歡喜》壓力太大兼日夜顛倒而失調，足足有半年冇月經，她笑言：「唔通幻想都有BB？」（葉志明攝）

父親命危 梳古裝頭直衝醫院

她說那時夜晚7、8點回到家，飯也吃不下便倒頭大睡，第二朝5點幾又開廠，除了沒有月經，面部更首度生粒粒，儘管薛家燕、劉丹、林漪娸、趙學而、陳彥行的媽媽輪流帶她去試不同中醫，但歸根究底，作息不改，問題也難以解決。而第二件大事，是拍《皆》期間父親過世，有日下午，助手通知她「你爸爸喺醫院，好似唔得喇。」小惠本來沒意識到嚴重性，打算去醫院探一探父親，晚點再回來拍劇，於是她連古裝頭都沒除下，就揸車直飛廣華醫院，「一路揸車一路好驚，去到路口泊低咗架車，因為前面好多人排隊呀，我就由後面殮房『砰砰砰砰』跑樓梯上去，我當其時係真係梳住《皆大歡喜》個頭，成個假髮咁樣跑返去，我爸爸啱啱由間房推出嚟，我話『阿爸！我嚟咗喇！』佢就嗌我，『阿惠！你要堅強啲！』咦？點解我堅強啲？唔係你堅強啲咩？」

小惠趕至醫院，原本沒想到爸爸會走，誰知他說完一句「阿惠，你要堅強呀！」進ICU及手術室後，就再沒有出來。（受訪者提供）

小惠沒想到，這七個字竟成了父親的遺言，在小惠毫無心理準備的情況下，他跟那個叫她寫情信、因為她拍《歡樂今宵》而大喜的父親，竟從此天人永隔。梅爸爸說完這句話就被推入了ICU，之後要做手術，當小惠和家人幫爸爸決定要做手術時，醫生說這個手術時間不會短，小惠憶述：「我就開始掹頂夾、拆髻，然之後擺咗落個透明紅色背心袋度，我哋通常外景都係一人一個背心袋，收工就拆落去畀服裝梳頭拎走。我個助手已經袋住咗嗰個背心袋，我出嚟一路喺度掹、喺度揈，我話『你幫我話畀佢哋聽唔好意思，我爸爸而家做手術，你幫我到其時話返畀佢哋知……不過唔使啦，聽日我都返工啦，我聽日交畀佢哋啦。』我諗住我聽日返到工，然後去到爸爸推出嚟嘅時候，我已經知道我聽日返唔到工。」

小惠原本以為自己探望爸爸後，下午可以回到電視城繼續拍《皆大歡喜》，最終爸爸卻要做手術，她才在手術室外拆下古裝頭。（葉志明攝）

受胡楓專業精神影響 父親離世翌日即上班

12小時後，梅爸爸離開了，但小惠卻沒有停下來，第二朝6點照常開工，「你知道Sitcom（處境劇）係唔停得㗎嘛，今個禮拜拍緊嘅嘢就係下個禮拜出街，或者再下一個禮拜出街，我哋存貨係唔多㗎嘛，所以當Daddy真係走咗之後，我係冇停過，我係冇休息過，返到去屋企趴咗喺張床度，喊咗一大輪，我就6點返工。」那個早上，她開廠前蹲在電視城哭，哭完，暫時抖擻精神便去開工，所有人都問：「你得唔得呀？你停一日啦。」小惠卻回答：「我哋真係冇存貨，我今日同聽日都係一樣傷心㗎啦，我呢三個月同三個月之後我都係傷心㗎啦，我不如仲多謝你哋畀機會我繼續開工，我咪處理咗件事囉，最緊要我隻眼唔好腫。」

監製、同事見到小惠在爸爸去世翌日便去開工，都非常擔心她的情緒，但她就只擔心一件事——眼腫，她更說：「我哋真係冇存貨，我今日同聽日都係一樣傷心㗎啦，我呢三個月同三個月之後我都係傷心㗎啦，我不如我仲多謝你哋俾機會我繼續開工。」她認為身為演員，攞得這一行的福利，也要銘記「食得鹹魚抵得渴」。（葉志明攝）

難以想像一個喪父的人，要如何在不足24小時內，對著鏡頭，唸好對白去演一齣處境喜劇，筆者為小惠的敬業樂業為之尊敬，她卻說自己不是特別的一個，「我記得嗰陣時修哥（胡楓）同我哋一齊拍《歡樂今宵》，佢太太入咗醫院，佢好愛好愛佢太太，佢太太要做一個腦部手術，都幾嚴重㗎，但係修哥照返工。佢話『未，佢而家未入去嘅，佢聽朝至入，我聽朝唔使開工。』我話咁你而家都應該要喺醫院陪佢呀，佢話『欸！我⋯我⋯我開工先啦！』佢真係要出去扮鬼扮馬喎，佢唔知道太太聽日會唔會就係要離開佢嘅嗰一日，因為真係一個幾嚴重嘅手術嚟，我直頭望住佢，我覺得我哋應該要學習呢啲嘢。所以你而家咁樣問返我，我先至覺得，係喎，我有幾叻啫？其實前輩都係咁樣，我好可能俾佢潛移默化咗去做呢件事，做藝人就必須要有呢個專業囉。」

小惠不覺得自己特別敬業，更透露自己是受前輩胡楓影響。（Instagram：muisiuwai）

近40歲不想安於現狀 轉去綜藝科如獲新生

正正因為以上衝擊，加上劇組裡面有分黨分派情況出現，小惠難以再享受開工的氛圍，她開始重新思考前路，不想再安於現狀了，她問自己：「我已經年紀唔細，如果我去到50歲之前都係繼續做Sitcom，我都幾大鑊喎！」也開始思索：「我都只不過未夠40歲，我係咪應該可以更加有能力？」在《皆大》時裝版時，小惠覺得自己的角色很多餘，甚至成為鄭袱，她決定辭演，「我相信係冇人自己舉手話唔做sitcom，因為係一個好好發展嘅機會。」與此同時，樂易玲剛巧接手藝員科，她問梅小惠：「你有啲咩嘢想發展吖？」小惠難以置信：「我心諗我都好耐冇聽見人問我有咩發展，我已經發展得好好㗎啦嘛，綜藝科有做過，紅又紅過，電影又拍過，電台又做過，舞台劇又做過，我已經係乜嘢都發展咗，點解佢會問我有咩想發展？」

很多人覺得拍處境劇舒服，小惠卻不想安於現狀，決定在40歲前再試試自己的其他可能。（葉志明攝）

不過她靈機一觸，趁這個時機開口：「其實我可唔可以繼續發展下我嘅主持工作？」聽過不少《皆大》花邊新聞的樂小姐試探：「你拍處境喜劇唔開心咩？」小惠說自己不是不開心，只是想更開心，希望突破自己，湊巧綜藝科何麗全想開新節目，小惠於是便埋了班，與顧紀筠、鄧梓峰等主持節目，離開高壓環境後她簡直如獲新生。「一做大show我覺得自己靚返，去返另一個境界，嗰個境界比以前仲提升！我會好enjoy今日著咩衫，嗰時我集集都好靚㗎，每一日都唔捨得落妝，你感覺好fresh、好開心，好鍾意返工嘅感覺！」既然如此，脫苦海的她為何最終選擇了離開娛樂圈呢？

轉去綜藝科後，小惠如獲新生，竟然有愛上返工的感覺，然而她最終還是退出幕前工作。（葉志明攝）

有感主持能力退步 轉行做顧問感激鄭威濤提攜

小惠說，做綜藝科當然相對得閒，她又會想，到底自己想在主持界達成什麼目標？難道要超越汪明荃、鄭裕玲、沈殿霞這些司儀界一姐？小惠自問能跟這些前輩主持過大騷，其實已經無憾，不過她突然閃過一個片段，記起小時候很崇拜家姐去做幕後、做創作。同時間，何麗全、曾志偉介紹她入福幼基金會，她做慈善活動要找贊助商，成了她事業上一大轉捩點，「個sponsor見到我哋呢個活動做得好好，佢話你有冇興趣嚟我哋公司兼顧marketing嘅工作，我話我對marketing一啲都唔認識，佢話『得㗎喇，你用你嘅connection，用你嘅鬼主意就已經幫到。』我就咁樣樣入咗去做，嘗試咗另一樣嘢。」因工作緣故，她又認識了溥儀眼鏡創辦人邱子傑、板長壽司創辦人鄭威濤（Ricky San），小惠視Ricky為她的恩人。

已故的板長壽司創辦人Ricky San，是小惠轉行的恩人，幫她鋪了一條很順的路。（《美女廚房》截圖）

當年TVB仍然當時得令，要傾廣告也要展示相當「誠意」，小惠說：「嗰個年代，Ricky san，佢帶住我拎住1千萬嘅Commitment同個sales開會，嗰時我係覺得，原來我哋講乜都得㗎喎！但係後來當然知道，你得10幾萬嘅Commitment，人哋梗係睬你都傻。」那時小惠接洽了一些想落廣告的小企業，想Ricky San幫手，對方也二話不說地答應，非常大愛，「佢成日好幫我呢一樣嘢，亦教咗我好多嘢，係畀咗一條好暢順嘅路我行，暢順到我係冇沙石，我係行少好多冤枉路。我唔需要拍馬屁，唔需要剩，所以今時今日我都好感恩Ricky san呢個人！」當公關顧問工作開始慢慢上軌道，小惠發現這條路與藝人工作不能並存，而是此消彼長，「我做artist嗰條路已經我有退步嘅感覺，好似執生、爆肚嘅能力冇咗，我又唔想俾人覺得你退步，亦唔想因為失誤我先至退出或者減輕工作，所以我嗰陣時就決定唔做喇。」完成2009年《歡樂滿東華》後，小惠便離開幕前，翌年正式投入顧問工作。

當小惠在顧問界與主持界雙線並行時，她慢慢有感自己的執生、爆肚的功力減退，不想有日因失誤而退出，索性自己提早退場，華麗轉身。（葉志明攝）

因疫情重出江湖製作節目 暫未考慮全面復出

小惠說退便退，十分灑脫，但2021年及2025年她的節目《雙祥見》及《友乜唔講得》分別推出，未必太多人知道，《友》其實是2022年拍下的作品，之所以肯復出，原來是疫情使然。小惠的生意其實未受太大影響，但他發現有很多品牌沒宣傳平台，製作團隊又冇工開；於是她主動聯絡myTV SUPER合作做節目，托賴阮兆祥與黎耀祥又肯以友情價幫手完成使命，成功令十幾人保住飯碗，重振士氣。小惠主力做幕後，既要度劇本，又要Mark shot、剪片、搬搬抬抬、租場、做會計等等，但至少見到製作組很開心。如今疫情已結束，問小惠會否復出幕前，她認為其實自己做人的宗旨是想帶歡樂給別人，不論幕前、幕後她都會做，亦想多做慈善，但她亦坦言：「我都會驚自己有啲out，我都會驚而家嘅自己未必融合到而家電視市場嘅需求，如果真係要將呢個藝人光環擺返出啲，我諗我會選擇舞台劇，因為更加close！」

《友乜唔講得》原來是2022年拍攝的節目，小惠見疫情期間製作團隊很多人冇工開，於是便向TVB申請開拍這個節目。