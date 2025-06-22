富貴港姐亞軍為金融才俊男友慶生高調放閃　曾因失戀患厭食症暴瘦

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，不時在社交平台分享日常生活，與金融才俊男友Patrick亦感情穩定，兩人不時高調放閃，事業愛情兩得意！日前龐卓欣為男友Patrick慶祝生日，她在IG曬出合照，並大讚男友努力上進，從不放棄，為對方而驕傲，更高調示愛，相當甜蜜！

龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL。（IG@adapcy）

旅行。（IG@adapcy）

大曬好身材。（IG@adapcy）

兩人經常放閃。（IG@adapcy）

放閃！（IG@adapcy）

感情穩定。（IG@adapcy）

龐卓欣為男友Patrick慶祝生日。（IG截圖）

39歲生日。（IG截圖）

龐卓欣參選港姐時與鐘錶大王長孫孫智威（Solomon）愛得高調，但兩人在2019年分手，同年再戀上金融才俊男友Patrick，更曾為男友大搞奢華生日派對。現時龐卓欣與男友感情穩定，但原來她在讀書時期曾因失戀出事：「我大概中三嘅時候失戀，我鍾意嘅男仔鍾意咗第二個女仔，嗰個女仔出名腰好瘦，所以我想靚過嗰個女仔，就令到我開始唔食嘢，慢慢就有厭食症。」厭食症維持了3、4個月，後來卻演變成暴食症：「我同自己講，食完呢餐，聽日就減肥，所以我就不停塞自己食嘢，食完又好內疚，就會想扣喉，好在我扣唔到喉，有幾次想扣都扣唔到，咁係好，否則我會更難康復。我係幾日唔食嘢，幾日又好暴食，一直都係咁循環。」她續指這個情況維持了1年，直至後來到美國讀書才逐漸康復。

龐卓欣參選港姐時與鐘錶大王長孫孫智威（Solomon）的戀情相當高調，但二人在2019年2月底分手，結束6年感情。（IG@adapcy）

2019年9月龐卓欣去西班牙旅行意外洩蜜，戀上金融才俊Patrick，同年12月公開戀情。（IG@adapcy）

性感。（IG@adapcy）

龐卓欣曾分享當年患厭食症經過。（影片截圖）

男友另結新歡。（影片截圖）

逐漸變成厭食症。（影片截圖）

由厭食症變暴食症。（影片截圖）

扣喉。（影片截圖）

龐卓欣家境富裕，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！近年龐卓欣專注發展自己的事業，一邊教唱歌、一邊拍片做KOL，與金融才俊男友Patrick愛得甜蜜，兩人經常出雙入對，不時大曬合照放閃，蜜運中的龐卓欣容光煥發，可見男友都對她照顧有加，呵護備至！

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

一家三口去旅行。（IG@adapcy）

感情穩定。（IG@adapcy）

兩人經常出雙入對。（IG@adapcy）

愛得甜蜜。（IG@adapcy）

Fit！（IG@adapcy）

Fit！（IG@adapcy）

蜜運中的龐卓欣容光煥發！（IG@adapcy）

性感！（IG@adapcy）