離巢小花暴瘦胸骨現形令人擔憂　曾被網民攻擊：死八婆冇樣冇身材

現年35歲的王晶愛女王子涵（現名王海榛）入行多年，事業未有太大起色，曾簽約TVB發展的她，憑《愛．回家之開心速遞》中「蔡玉皎」一⻆而成功入屋，但她在前年宣布正式離巢，結束8年賓主關係。王子涵離巢後除了與爸爸王晶主持YouTube節目之外，亦積極經營社交平台，轉型做KOL，日前她曬出近照，但就瘦到胸骨現形，網民紛紛留言表示擔心！

王晶愛女王子涵（現名王海榛）。（IG@dadadawongx）

前年8月宣布離巢。（IG@dadadawongx）

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

曾曬出婚紗照，一度惹來結婚疑雲。（IG@dadadawongx）

王子涵離巢後與爸爸王晶一起主持YouTube節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶與女兒王子涵於《王晶笑看江湖》節目上談到九十年代經典系列《古惑仔》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

兩父女拍住上！（IG@dadadawongx）

王子涵寫道：「意識創造實相⭐️I Shine Anywhere⭐️感恩感恩感恩。」相中所見，身穿吊帶連身長裙的王子涵，腰部透視設計若隱若現，但心口胸骨現形，明顯消瘦。出身電影世家的王子涵，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，而王子涵本身學歷不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，除了拍劇之外，亦有擔任節目《姊妹淘》主持。

胸骨現形。（IG@dadadawongx）

胸骨現形。（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

溫馨。（IG@dadadawongx）

王子涵同爸爸王晶及媽媽丁德君。（IG@dadadawongx）

育有兩女王佟藝及王子涵。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

前年王子涵宣布離巢，一度轉行過OL生活，但去年她就突然宣布改名，並拍片解釋改名的原因，她曾在接受訪問時坦言背負着「王晶女兒」的名號入行，大感壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見。今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波，連累女兒慘遭惡意攻擊，有網民在王子涵的IG舊文內留言鬧她「死八婆」，疑替姜濤反擊：「冇樣冇身材舞都唔識跳，請你滾出娛樂圈」，其後王子涵在IG疑就代父受靶一事回應：「10年的經驗給了我一個強大心臟，感謝宇宙每次都給我力量令我變成更好的我。我沒事，感謝大家關心！學會愛自己多一點，別把所有破事都放在心上，負能量到處都是，就讓他自然地飄走吧。」

一度轉行過OL生活。（IG截圖）

去年突然宣布改名。（影片截圖）

叫王海榛。（影片截圖）

改返本名。（影片截圖）

今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波。（微博截圖）

有網民在王子涵的post下留言發洩。（IG@dadadawongx）

王子涵因父親王晶鬧姜濤的言論而被波及。（IG截圖）

大派福利！（IG@dadadawongx）

積極轉型。（IG@dadadawongx）

以自由身身份重新出發！（IG@dadadawongx）

大騷香肩。（IG@dadadawongx）

型。（IG@dadadawongx）