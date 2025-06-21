金秀賢豪宅遭扣押面臨逾4千萬申索　香港粉絲應援租車巡遊力撐

韓國男星金秀賢早前捲入與未成年少女拍拖醜聞，已故女星金賽綸的遺屬指金秀賢在女方未成年時開始交往，雖然金秀賢已作出澄清，但近日他所有代言廣告相繼下架，並有多個品牌跟他終止廣告合約及向他索償。

金秀賢早前捲入與未成年少女拍拖醜聞。（ig圖片）

金秀賢開記者會否認曾戀未成年金賽綸及追債以至逼死女方，遭大部分網民炮轟，但仍有粉絲留言或以行動表示力挺。（YouTube@TVBS NEWS）

根據金賽綸家人的說話，金賽綸15歲時就跟金秀賢拍拖，並且一起達6年之久。（IG@ron_sae）

醫美儀器Volnewme上月向法院申請扣押金秀賢名下一個巿值約135億韓圜（約7670萬港元）的物業，所屬事務所反指是金賽綸遺屬與YouTube頻道「橫豎研究所」誹謗所致，強調相關指控並非事實。不過，事件仍未有平息，日前再有多個代言品牌入稟指金秀賢違約，據韓媒報道，福庫電子及其子公司合共索償28.8億韓圜（約1635萬港元）；另外，保健食品公司FromBIO追討39.6億韓圜（約2250萬港元），加上化妝品牌Trendmaker要求賠償5億韓圜（約284萬港元），令到金秀賢跟所屬事務所Gold Medalist面臨約73億韓圜（約4160萬港元）的巨額申索。

金秀賢跟所屬事務所Gold Medalist面臨約73億韓圜（約4160萬港元）的巨額申索。

金秀賢被多個品牌終止廣告合約及向他索償。（ig圖片）

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