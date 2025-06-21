洪朝豐兩度患癌需切舌頭保命　憶躁狂復發住院曾四次被五花大綁

現年65歲的著名電台主持洪朝豐90年代於電台界紅極一時，當年與寶詠琴譜「姊弟戀」一度成為城中熱話，一句「我一隻手指捽死佢！」亦成為金句。洪朝豐承認患上憂鬱狂躁症並透露7年前患過舌癌和淋巴癌，需要切除舌頭保命。

洪朝豐喺90年代係紅極一時DJ。（洪朝豐FB）

洪朝豐頸部位置異常腫脹。（threads@hungchiufung）

洪朝豐7年前患癌需切除舌頭保命。（threads@hungchiufung）

洪朝豐今日（21日）在社交平台連發兩則帖文講述患病情況，自爆當年因精神紊亂入院，曾四次被「五花大綁」。他特別感謝前妻義無返顧的照顧，寫道「七年前的舌癌和淋巴癌，讓我失去許多東西，然而，這一切都不重要。前妻義無返顧走來照顧我，我們分開三十多年，因着這次厄困，變成一個奇蹟」。

感激前妻義無返顧地照顧。（threads@hungchiufung）

洪朝豐年前出櫃。（threads@hungchiufung）

洪朝豐過往曾亦承認有遺傳的憂鬱狂躁症，原來是家族遺傳，續寫道：「2006年2月，46歲，我就是這副裝容，接受了TVB的訪問。監製說效果很好，就是說話快了一點。由於內容紥實，她剪輯成兩輯，播放。 原來，我的躁狂症悄然復發，而不自知。說話快是病徵之一。因為思考活躍，靈感滿溢，嘴巴跟不上腦袋，所以說話特快。 我的鬱躁症來自家族遺傳，我無可奈何。 當年，我沒有聽醫生吩咐，私自停藥了一年長。 由於精神紊亂，我被送到醫院隔離病房，接受了二十二天強逼性治療。」

留院期間，洪朝豐要在護士監察下吃完藥才能用餐，「我跟50多個精神病人一起。大家同病相憐。沒有歧視。」他更憶述在病房五花大綁了四次，但事後卻忘記了原因，「後來護士一五一十告訴我，我才大概知道。依然沒有很深印象」。原來鬱躁症其中一個病徵是記憶斷片，洪朝豐坦言回憶不起到底發生過甚麼事，「每次被綁，我都沒有反抗。只是順其自然。後來，倒知道是善意，為病人出亂子，可能傷害了身體。 這是一個很珍貴的人生經驗」。他表示出院時護士沒跟他說「再見」，因為期待以後不會再見，而此後亦沒有再入院」。

洪朝豐自爆躁狂復發住院四次被五花大綁。（threads@hungchiufung）

洪朝豐承認患上憂鬱狂躁症並患過舌癌和淋巴癌，需要切除舌頭保命。（網上圖片）

洪朝豐與前妻葉桂好與大學時期相識拍拖，婚後育有一子，取自夫婦的姓氏叫「洪葉」，但婚姻僅維持了六年在1988年便離婚。2017年洪朝豐患癌後，前妻不計前嫌與他「同居」貼身照顧，二人關係升華至親人。近幾年曾赴泰國出家，60歲生日時出櫃，表示1988年與葉桂好離婚後，曾有過幾位男友大爆自己的戀愛史。

洪朝豐是著名電台DJ。（洪朝豐FB）

洪朝豐30歲時演過舞台劇《油漆未乾》（劇照）

洪朝豐近年深居簡出。（洪朝豐FB）

60歲生日時出櫃，表示1988年與葉桂好離婚後，曾有過幾位男友大爆自己的戀愛史。（洪朝豐FB）