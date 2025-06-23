梅小惠爆退出《皆大歡喜》時裝版內情　林玉露首選唔係趙學而係…

梅小惠近日接受《01娛樂》專訪，當中講到很多拍劇軼事，例如她拍《皆大歡喜》時曾因日夜顛倒及壓力失調，期間又喪父，使她重新思考自己前路等等。其實小惠亦分享了更多《皆大》鮮為人知的秘聞。

梅小惠在訪問中分享了很多《皆大歡喜》的軼事。（葉志明攝）

小惠在古裝版飾演「石美」，是「金月」謝天華的兩個老婆之一，而另一位老婆是趙學而飾演的林玉露。講到《皆大》是代表作，梅小惠表示：「唔係話嗰套戲令你賺好多錢或者紅咗，你就代表作，而係因為嗰套戲真係多人睇同埋影響力大。」她指即使事隔多年仍有觀眾跟她講起這套作品很好笑、很好看，她覺得比任何事都值得。

小惠覺得《皆大歡喜》能帶很多歡樂畀觀眾，已經比賺多少錢、紅不紅更值得。（葉志明攝）

《皆大歡喜》是少有的古裝劇，她說原來是源自於另一套TVB劇《錦繡良緣》，由文頌嫻、林文龍、梅小惠、鄭中基等主演，一樣也是喜劇，她續說《皆大歡喜》中她的鬥氣冤家林玉露，原本是她在《錦》的拍檔郭少芸所演出：「原本郭少芸嗰個角色應該係林玉露，趙學而個角色嚟，因為嗰時我哋喺《錦繡良緣》兩個bilibala好好笑，而衍生到有個咁嘅古裝sitcom。」梅小惠說監製徐遇安都覺得她與郭少芸的化學作用很好笑，於是想二人再度合作鬥嘴，不過郭少芸卻不知為何推掉，「我臨尾有問返佢呀，『你冇做嘅？你有做嘅好可能我哋兩個好癲好好笑，但係後期學而做都係好開心嘅，嗰種火花都係有，所以嗰陣時我哋開始做呢個嘅時候，係覺得幾得意。」

《皆大歡喜》是少有的古裝劇，梅小惠說原來是源自於另一套TVB劇《錦繡良緣》，由文頌嫻、林文龍、鄭中基及她等主演，一樣也是喜劇。

梅小惠與鄭中基都有份演出《錦繡良緣》。（劇照）

石美與林玉露是《皆大歡喜》的鬥氣冤家，效果十足，但原來最初林玉露一角不是趙學而。（劇照）

梅小惠說，最初監製屬意郭少芸，因為她在《錦繡良緣》中與梅小惠很有火花。（劇照）

雖然如此，但去到《皆大歡喜》時裝版時，梅小惠卻主動辭演，她坦言處境劇是頗舒服的，又入屋，所以很少有人會舉手說退出。她解釋在古裝版可以一夫多妻，但時裝版不可，並表示：「我自己都覺得自己喺時裝嗰度係多餘㗎，因為一入嚟，趙學而已經同謝天華結婚，我個角色係咩呢？第三者？唔討好㗎嘛，佢哋亦都冇寫到我係一個第三者嘅感覺，我已經開始喺劇本度睇到我冇乜點樣太大嘅發揮，亦都好似成為一個包袱，對於所有人嚟講，我覺得好似一個包袱。我自己都好拿捏唔到我嗰個發展，你話我係一個八婆，咁我做一個八婆吖，但係我喺度又唔係一個八婆，總言之好鵪鶉又唔知點解要鵪鶉，又要暗戀阿月，人哋又有老婆又唔知點解，我已經覺得，難呀！」而自覺拍劇遇到樽頸之下，她又獲得重返綜藝科以及轉跑道做公關顧問的機會，小惠形容為華麗轉身，開拓了新道路。

梅小惠自言，古裝版謝天華可以有兩個老婆，時裝版卻不可，所以她覺得自己的角色很多餘。（劇照）

梅小惠因為覺得發揮空間不大，自覺角色多餘，所以在229集後，劇情就講她出國。（劇照）