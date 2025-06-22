Thor駱振偉飛丹麥開工觸景傷情 自爆曾被蘇民峰批命「結婚唔旺」

駱振偉(Thor）早前宣布與Katrine 結束5年婚姻，今日（22日）他出席活動時，透露自己早前到丹麥拍節目時，確實有少少觸景傷情，因為抵步當日，正是他9年前首次踏足丹麥之日。Thor透露有與Katrine的妹妹見面，但時間關係，未能與前外父、外母見面。「zoom嘅時候都解釋晒，知道我哋嘅狀態，佢哋都好好，繼續係family 。」問到是否愛情失意，事業得意，Thor笑言有與前妻話「分開咗好似旺啲」，又話蘇民峰師傅批命時曾提到「你結咗婚啲女人唔旺你，唔婚OK」。

駱振偉（鄺鈺瑩攝）

Thor補充表示在丹麥時，前妻剛好也回國。「我有約佢飲杯咖啡，但佢話要趕火車，咁又緣慳一面。（佢係咪避你？）你哋唔好諗到咁。」問到蘇民峰有否算出他下一段姻緣，Thor表示：「佢話多啲異性朋友喺身邊會旺我。（你ready好下一段感情未？）我唔知，而家都係嶄新體驗，對上一段關係10年，而家回復單身係新嘅學習，仲適應緊，最似嗰個兄弟都係朱栢康。」

駱振偉（鄺鈺瑩攝）

提到朱栢康，早前二人在金像獎慶功宴上深情擁吻，Thor表示連媽媽都有過問。「呢單嘢連我媽都唔開心，唔好再講。佢話你講完離婚又咁樣，我話講笑，無人當我同朱柏康係真，佢純粹怕我畀人誤會。」Thor之後再爆有收到不少男人發出、不合情理的訊息，甚至早在婚前都有收到，但他強調不會轉「基」。