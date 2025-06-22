何依婷生B後首公開亮相　爆工人抱B更得心應手：可能BB唔鍾意我抱

何依婷（Regina）前年年底閃婚，與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，正式榮升人妻，去年12月宣布懷孕喜訊後亦減產，專心養胎，上個月中何依婷在社交平台宣布囡囡順利出世，獲不少網民送上祝福。今日（22/06）她產後首次公開亮相，出席劇集《執法者們》宣傳活動，狀態相當不錯。

何依婷產後首次公開亮相，出席劇集《執法者們》宣傳活動，狀態相當不錯。（陳順禎攝）

何依婷接受《香港01》訪問時，透露劇中角色熱愛跳舞且夢想成為女團成員，所以拍攝前她特意花了一個多月時間學習韓團舞蹈，儘管本身有舞蹈底子，但何依婷笑言都跳到背脊痛，需要求診物理治療。

何依婷劇中演陳豪女兒，熱愛跳舞且夢想成為女團成員，她笑指現已做人母，可能是最後一次演少女。（陳順禎攝）

另外，問到這位新手媽咪在湊B方面上手沒有？何依婷坦言湊BB比她想像中難許多。她分享道：「餵奶要一個鐘，三個鐘後又要餵過，感覺全日都好忙。好彩屋企有工人姐姐和陪月幫手。（餵哺母乳？）因為坐月期間病咗，所以嗰個時候停止餵哺母乳。」如今BB兩個多月大，開始懂得表達需求，經常哭鬧，讓何依婷手足無措：「BB一喊，我又唔知點，見到BB喊我又想喊。」更笑言工人姐姐見狀會立刻「搶走」BB，不出一分鐘便能安撫，讓她感到無奈：「可能BB唔鍾意我抱啦。」

何依婷坦言湊BB比她想像中難許多。（IG@reginahyt）

何依婷又大讚老公是「神隊友」，不僅樂意幫手湊B，更對女兒寵愛有加：「佢一日到黑都話『我個女好得意』。」被問會否因老公太寵女兒而「失寵」，她笑稱暫時仍未，老公還是對她很好，所以都沒有吃醋，但預料未來女兒會講話的時候，經常嗲爸爸，她的地位可能就會動搖。

談到那麼辛苦，老公有沒有獎勵？何依婷甜蜜表示老公一直很疼她，尤其見證她懷孕到生產的辛苦後：「佢經歷我生小朋友成個過程，體會到真係唔簡單，而家再遷就我多咗。（以前係公主，而家係女王？）都可以咁講。（隨傳隨到？）佢不嬲都係。」

何依婷大讚老公是「神隊友」。（IG@reginahyt）

問到產後另一辛苦是否瘦身？何依婷表示現在已經瘦了一點，但體重仍比產前尚相差10磅。她強調健康最重要，不會刻意節食：「生完小朋友身體好大虛耗，我而家好坦然接受身體變化，例如生完小朋友盤骨會開咗，或者個身厚咗，但我覺得呢個係生完小朋友嘅一個勳章。」

講到老公露出一臉幸福樣。（陳順禎攝）

被問到會否再追多個？何依婷直言暫時未有這個打算，湊小朋友需要很多人力和精力，現階段想專注先照顧好一個孩子，及給時間自己去做一些喜歡的事情，而老公也沒有叫她留在家做少奶奶，而是很支持她工作：「佢唔想我冇咗自己，佢覺得一個女仔如果生咗小朋友匿埋喺屋企，就好容易變咗黃臉婆，及同呢個世界脫節。」