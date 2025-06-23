陳美齡百歲人瑞媽媽離世　從病痛中解脫：此刻不說永別

曾是風靡港日的玉女歌手陳美齡，十五歲未成年即被星探發掘出道，陳媽媽一直陪伴左右，二人感情要好。6月22日陳美齡在社交網悲痛宣告，媽媽彭端淑安詳離世，享年100歲。



陳美齡在社交網悲痛宣告，媽媽彭端淑安詳離世，享年100歲。（陳美齡FACEBOOK）

陳美齡上載媽媽照片透露，媽媽在6月17日離世：「她從漫長的病痛中獲得解脫，被召往天國。謝謝您活到百歲賦予我們世紀之愛💓謝謝您始終如一地守護著我們💓謝謝您一直陪伴在我們身邊💓母親歷經動蕩時代的焠鍊，將六個孩子養育成人，無論遭遇何等艱難時刻，總是帶著笑容勇敢面對。她堅韌的生命力、堅定的信念與勇氣，永遠是我們砥礪前行的力量。想到再也無法在塵世相見，巨大的寂寥感便席捲而來，彷彿心上被撕裂出空洞的缺口。但悲傷的浪潮中，更多感恩的淚水不斷湧出。媽媽，謝謝您！請您和父親在天國好好休憩吧。我們會謹記您的教誨，珍惜每個平凡的日子，努力活出您期待的模樣。此刻不說永別，因為我們終將在天上重逢。」

陳美齡在社交網悲痛宣告，媽媽彭端淑安詳離世，享年100歲。（陳美齡FACEBOOK）

陳美齡與媽媽彭端淑感情要好。（陳美齡小紅書）

陳美齡與媽媽彭端淑感情要好。（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》FACEBOOK）

陳美齡媽媽彭端淑是貴州人，曾在貴陽讀護士學校，早年政局動蕩年代，於當地認識陳父陳燧棠 兩人1946年成婚後定居香港，並先後誕下6名兒女。陳美齡未滿十六歲即入行，陳媽媽肩負照顧重責，與當時的媒體相當熟稔，是知名星媽。資深傳媒人汪曼玲亦在其社交網上載合照悼念：「上星期見到美齡，因為陳媽媽入院，她立即從日本返港。她說，媽媽100歲，老毛病。今日卻聽到陳媽媽離開了的消息。侍母至孝的美齡一定傷心欲絕。自從Agnes15歲半加入娛樂圈，我和陳媽媽相識了半世紀。是我在娛樂圈中最熟的星媽。以前總會出席她的生日宴，又會和她打麻將。之後陳媽媽年老了，眼睛看不清楚，意識也很模糊。美齡回港，陪伴在她身邊，陳媽媽會突然醒覺的說：「你回來了⋯⋯」可能一天說好多遍。美齡總會不厭其煩的回答：「我回來了！」陳媽媽一路走好！」

陳美齡媽媽彭端淑與傳媒相當熟稔。（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》FACEBOOK）