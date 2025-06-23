《愛·回家》力捧小花吊帶低胸睡衣影床照　大玩男友視角惹人遐想

TVB力捧小花古佩玲（Kelly）於2019年奪得《香港小姐》季軍入行，近年憑王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「素素」一角，而被觀眾熟知。但上位同時，伴隨著古佩玲的是不少質疑聲，有人說她「戲屎」，也有人攻擊她外貌；但古佩玲沒因此氣餒，而是不斷努力做好自己，又會透過社交平台與網民互動，還不時大派福利圖，日前她晒出一輯身穿白色吊到低胸睡衣的性感美照，大玩男友視角惹人遐想。

古佩玲於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最具潛質新人」。（IG@kellyyygu_）

古佩玲近年憑王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「素素」一角，而被觀眾熟知。（IG@kellyyygu_）

古佩玲不時會在社交平台派福利。（IG@kellyyygu_）

古佩玲日前在社交平台分享與愛貓的「床照」，並留言道：「希望小貓可以治癒你，如果一隻不行，那就兩隻吧！『小貓喜歡你，但是小貓不說，小貓希望你對號入座』我愛小動物們！！！」愛心爆棚。但不少網民卻被她身材搞到分心，古佩玲連發多張「男友視覺」靚相，其中一張她身穿白色吊帶睡衣和短褲，與愛貓一齊趴仔床上，做出撒嬌模樣，除了展露一雙白滑美腿外，更不經意露出美好身段，上圍若隱若現熱人遐想。

古佩玲在社交平台連發多張「男友視覺」靚相。（IG@kellyyygu_）

古佩玲與愛貓一齊做出撒嬌模樣。（IG@kellyyygu_）

古佩玲愛心爆棚！（IG@kellyyygu_）

網民睇到照片後紛紛心心眼，並留言：「素素，實在太靚啦」、「哇，靚到！！！白天使咁」、「好可愛呀、可以摸下？…隻貓」、「引人犯罪」；甚至有網民幽默表示：「下世都係做貓好啲」，大讚她靚女又有愛心。

古佩玲不經意露出美好身段，上圍若隱若現熱人遐想。（IG@kellyyygu_）

網民留言。（IG@kellyyygu_）