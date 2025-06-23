前愛回家小花險毀容！ 慘遭電髮棒150度高溫灼面燙傷：從天而降

曾於無綫（TVB）處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》，飾演「威龍潘金蓮」為人熟悉的梁茵，2021年離巢TVB後努力工作，曾被發現在餐廳工作維生，兼接下不少司儀及KOL工作。未料到近日遭遇橫禍險毀容。



梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》Anita「威龍潘金蓮」角色而被觀眾認識。（網上圖片）

威龍潘金蓮Anita進擊追少爺。(ig@kikoleungyan)

威龍潘金蓮Anita進擊追少爺。(ig@kikoleungyan)

現年31歲的梁茵2021年與TVB結束藝員合約關係，離巢後除了繼續幕前工作外，為生活更會做餐廳樓面賺生活費。近日她自爆意外面部受傷，被150度電髮棒擲中臉留下嚴重疤痕：「今次真係要動用好多人力、物力幫我，修復返個傷口，從來都冇諗過150度電髮棒，可以從天而降跌落我個面上（額頭同埋鼻哥受傷）。不幸中大幸，冇傷到隻眼，我相信呢個都係一個意外，人總有失手嘅時候，我聽到一聲聲的道歉，不過我第一次遇到這個狀況，我都嚇到不停叫工作人員俾冰我，好驚個電髮棒，真係會有心理陰影。」

梁茵離巢後主力接司儀及KOL工作。（IG：@kikoleungyan）

梁茵離巢後主力接司儀及KOL工作。（IG：@kikoleungyan）

梁茵離巢後主力接司儀及KOL工作。（IG：@kikoleungyan）

梁茵離巢後主力接司儀及KOL工作。（IG：@kikoleungyan）

幕前工作卻險毀容令梁茵猶有餘悸：「感謝大家集氣祝福／甚至有朋友話要送去疤膏俾我／幫我整精油。患難見真情，遇到好醫生，好嘅中港車司機，仲有介紹我睇皮膚科醫生／整精油朋友仔」。梁茵透露會休息14日：「放自己14日假，其實我真係好細膽，原諒我喊到雙目無神，聽醫生講只要堅持14日就9成有機會復原。」梁茵亦不忘為自己爭取工作：「好多人安慰我，唔得咪去搵醫美囉，我驚自己太完美，所以等它自己好返就算！有咩要扮醜樣嘅角色即管搵我，而家我唔使扮，直頭係醜樣。」

梁茵遭橫禍面燙傷。（IG：@kikoleungyan）

梁茵遭橫禍面燙傷。（IG：@kikoleungyan）