黃心穎專訪｜罕談泥鯭自評85分老婆　出歌惹負評：老公話唔使理人

現年36歲的黃心穎近年身分大轉變，她於2023年嫁給樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）升呢人妻，同年亦以獨立歌手重新出發。最近，黃心穎推出第四首個人單曲《看透世間美事》，憑歌寄意，用旋律和歌詞抒發她這些年經歷過人生低潮後，如今學懂平靜的心境變化，如她歌詞所寫：「心很累，都相隨。」



場地提供：VITA LIVING GALLERY (The ONE)

黃心穎最近推出第4首歌曲《看透世間美事》，繼續由她自己作曲、填詞和監製。（陳順禎攝）

憑歌寄意：有一種釋懷嘅感覺

黃心穎最近推出第4首單曲《看透世間美事》，繼續由自己作曲、填詞和監製，而今次創作靈感則來自於「心很累」的情緒起伏，「都係自己經歷過嘅一啲情緒問題，當我以為自己情緒已經好好多了，但突然又好似被情緒吞噬一樣，長期與自己情緒搏鬥，感覺好攰，於是好想將佢寫成首歌，好似開始會沉重啲，唔知自己為咩活落去，到後來領悟到情緒係可以好短暫性，就好似四季咁，呢一刻嘅冬天可能耐啲，或者落雨落得耐啲，但總會有晴天嘅一日。同時亦係提醒自己，搵返自己內心嘅平靜。我睇過一本書，有句好鍾意，『其實情緒係你擁有佢，唔係情緒擁有你。』當刻我就覺得自己所有嘢都可以Handle到嘅。同埋今次新歌風格都唔同，以前我嘅歌可能只係得Sad或者鬱悶，但而家係有一種釋懷和開朗嘅感覺。」

黃心穎表示推出完上一首歌後曾迷失和無自信，碰巧當時爸爸又剛離世，有段時間是什麼都不想，慶幸在不斷自我反思中，找回人生熱誠，發現自己原來最喜歡的事是做音樂。（陳順禎攝）

老公「老是常出現」

以往三首歌曲，老公泥鯭都有參與監製，但今次卻不見對方蹤影，黃心穎講笑說：「炒咗佢了，哈哈。其實今次係佢主動話唔插手，你搵其他人幫你，佢覺得我應該同多啲唔同嘅音樂人合作，從而學習更多，同擦出唔同嘅火花。」雖說不插手，但黃心穎笑指對方其實在製造過程中「老是常出現」，沒有停止過參與，「雖然Credit上無佢，但平時好多決定佢都會畀建議，幫咗我好多，係好好嘅。」可見泥鯭對太太的上心。

黃心穎笑指老公泥鯭今次雖然會不插手，希望她與多些不同的音樂人合作，但在製作過程，對方老是常出現。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎今次找來Jason Kui 擔任歌曲監製，她表示對方以往有跟Rubber Band做歌，很欣賞對方的音樂，加上大家也相熟，所以合作起來感覺非常好。（IG@jacquelinebwong）

變賣家當出歌？

談到歌曲製作費，黃心穎屈指一算，透露有6位數，笑言是賣了屋企的「家當」換回來，「因為我要斷捨離，屋企有好多唔用嘅嘢，例如有啲藝術品、手袋，雖然賣出去比買返嚟嘅價錢打咗好大個折扣，但清理吓屋企原來係好開心，咁啱變賣返嚟嘅錢又係6位數，所以就用佢換嚟一首歌。」

今次MV也與以往不同，主要用文字藝術去交代情緒由亂到清晰的轉變，黃心穎表示：「今次我喺MV上唯一嘅要求就係唔想出太多鏡，同埋唔好咁直白，想拍得藝術感一啲。開頭佢哋一直沒有畀行程我，跟住喺拍攝前3日，突然同我講話導演好想拍『Blue Hour』，即係清晨5、6點時間，我記得前一晚瞓唔著，係咁碌臉同飲齋啡去水腫，但出嚟感覺我係好鍾意。」

黃心穎今次特意找來韓國老師上堂學唱歌，提升發音技巧，雖然中間經歷不少失敗，但歌曲出來後聽到朋友說她有進步，是很開心。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎笑言拍攝這幕blue hour，前一晚不斷瘦面喝齋啡去水腫。（《看透世間美事》MV）

做自己喜歡的事 懶理負評

雖然出歌是開心事，但六年前的「安心事件」令黃心穎人生及星途直插谷底，縱使事隔多年，但部分網民一見到她便先入為主，未有認真留意其作品便鬧了先，甚至會湧現很多負面留言，會否感到很無奈？黃心穎直言以前可能會較易受影響，現在人大了，經歷很多也聽過很多，當清楚知道自己想做什麼時便專注投入，不應該受到其他事情影響，「如果我因為人哋一句，決定唔再出歌了，到我老咗之後回想返係咪好笨吖？同埋人哋一句說話唔應該影響你一世或一個決定，我自己都調節咗好多。（係咪已經刀槍不入？）又唔係，我經歷過嘅嘢...都算係硬淨咗好多㗎了。（但老公會否肉赤？）佢好硬淨，佢會話唔使理人哋，做自己嘅嘢係最緊要。」

黃心穎堅持做自己喜歡的事，懶理負評。（陳順禎攝）

罕談夫妻生活 自評85分老婆

除了心境轉變，黃心穎也談到成為「黎太」的轉變，做了人妻快兩年，她坦言覺得自己最大的改變就是「冇乜改變」，「其實係好事，我覺得咁樣先健康，唔使為對方改變已經好好，大家做返自己又夾到，咁幾好。」她直言與老公一直都是以家人般方式相處，很多事前不用特別講，對方可能已經會意到，「有時好神奇，譬如佢講一句嘢，根本係講唔出個具體，但我已經知佢講咩，嗰刻大家都會嚇親。」

黃心穎與泥鯭結婚轉眼快兩年。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎現時在日常生活中不斷學習增值自己，學唱歌、學彈琴，甚至寫專欄做才女。另外，因為屋企養了兩隻狗和兩隻貓，所以她也有去上一些關於寵物的課程。（陳順禎攝）

問到黃心穎覺得做人老婆難不難？她直言覺得不是太難，給自己打85分，皆因老公希望她多煮飯和多做家務，「我都識煮飯，但唔係經常，老公最鍾意我煲湯，因為我媽媽同爸爸以前成日都煲湯，所以我叫佢哋畀曬煲湯食譜我。至於家務方面，我都做好多，但佢鍾意早起身，我唔鍾意，所以早上佢負責帶狗仔落街散步，呢方面佢會想我積極啲。」

但夫妻相處，黃心穎坦言難免會有摩擦，「例如有時約咗朋友出去食飯，你原本講明大概11點幾返嚟，但最後去到12點幾先返到，一係你就唔好講死一個時間，講咗就要做到。（然後你就大興問罪？）我通常發生多過一次先講嘅。同埋有時大家心中仲嬲緊嘅，我一定要講事情講清講錯先瞓覺。（老公會否主動認低威？）我哋都唔係認輸嘅人，如果自己啱會據理力爭，主要都係想解決件事，避免下次再發生。」

黃心穎同老公心靈相通。（陳順禎攝）

從老公身上學識從容

不要看泥鯭平時出活動的樣子好像很酷，心穎爆對方只是對外面的人酷，在家完全不是這樣，非常細心，如這陣子知她要宣傳新歌做訪問，老公怕她餓，會事先去買大量她喜歡的零食，又會做好屋企所有家務，幫輕她。而這些簡單的舉動就已經令她覺得很sweet。

而從老公身上，黃心穎學到從容，「我係好怕事嘅人，而佢係完全唔怕事。例如我出一首歌之前會好緊張，但佢會話：『你用心用力做嗰part你已經做咗㗎了，咁你而家應該係享受發布你嘅作品，而唔係繼續去諗有咩可以繼續做好啲，呢啲你下隻歌再諗。』佢話你其實應該要諗下一首㗎了，我覺得呢個心態好好，然後慢慢學囉。其實係唔需要恐懼，好多時都係自己嚇自己。」

黃心穎指老公只是對外人酷，私下卻有浪漫一臉；而且老公非常支持她做音樂，還會主動出錢幫她分擔製作費。（陳順禎攝）

黃心穎希望未來各方面都繼續進步，而且坦言仍有戲癮，希望有機會挑戰演舞台劇。（陳順禎攝）

旅行造人：一個夠晒數

問到與老公婚後頻頻旅行，先後去了馬爾代夫、日本、杜拜和瑞士，她笑指：「主要係由我plan行程，但OK嘅，佢畀錢，我plan，so far佢都滿意我plan嘅行程。但唔簡單架，好似上次去瑞士要轉幾次酒店，又好多資料，我要寫喺Excel度。」是否順便造人？黃心穎不避嫌說：「我覺得係生活中好自然一part。」但她笑言不會因為瘋狂旅行而瘋狂造人，兩公婆心態都是隨緣，「我哋諗法係一致，如果有就好，我哋已經ready，無都無所謂。但如果上天真係賜呢份禮物畀我哋，我哋會好好珍惜。」不過黃心穎直言生一個就夠了，因為看到二家姐生了3個，再看三家姐生了一個，有對比下，她覺得一個已經夠晒數，對於當年媽媽一手湊大她四姊妹，非常佩服。

黃心穎指與老公對生小朋友都是抱隨緣的心態，有就有。（陳順禎攝）

黃心穎和泥鯭婚後頻頻去旅行。（IG@jacquelinebwong）