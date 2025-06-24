《人生馬戲團》男星還原鍾嘉欣楊思琦被追斬失蹤真相：好陰功

無綫劇《人生馬戲團》2005年拍攝，至今已經20年，觀眾未必記得裡面的劇情，但相信都會記得網民常常討論的「人生馬戲團事件」。此劇主角為陳浩民、唐文龍、楊思琦、鍾嘉欣等，劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，歷年來常常有傳當時兩位女主角失蹤72小時，指她們遭歹徒辣手摧花，使得鍾嘉欣回港後都戴住黑超遮掩哭腫的雙眼。

《人生馬戲團》最出名的，是劇組被追斬令兩大女角失蹤的傳聞。（TVB）

有份參演的歐錦棠，近日在其YouTube頻道「乜乜棠水舖」中，解開兩位女角失蹤之謎，他都有份拍這套劇，但案發當日並不在場，不過他亦從其他人口中得悉事件，他說：「大家都會知道，中間有過不愉快事情，劇組俾當地啲流氓斬，唔係一個半個，係一班流氓！據講係兩架車，嚟到佢哋嗰日用膳嗰間酒家，喺二樓，兩架車落咗嚟就上去劈友，開車門啲友就擸水喉刀，都講唔到長刀、牛肉刀定西瓜刀，講唔到，總之香港興『老牛』，上面用咩刀唔知，總之都係大把，見人就打，見人就劈！當然好多同事爭相走避，奪門而出，撞爛對玻璃門，都有同事受傷，劈到隻手入醫院，好彩無大礙。」

有份參演的歐錦棠，近日在其YouTube頻道「乜乜棠水舖」中，解開兩位女角失蹤之謎。（YouTube@乜乜棠水舖）

他形容事件為「無妄之災」，慶幸避過一劫，他認為事情十分吊詭，因為香港攝製隊上去內地拍攝，被當地流氓斬，要查一定查到，又問：「乜嘢咁大仇口呢？分分鐘會搞出人命喎，乜嘢仇口會動用到兩架車，上嚟見人就打、見人就斬呢？」他指一般「收陀地」最多都是騷擾拍攝，更甚者打爛器材，但今次事件明顯是嚴重得多，他得悉有傳聞指某演員去夜店撩到某些大哥的女人，對方嚥不下這啖氣，所以要動手，「真係未必同錢有關，同啖氣有關，邊個惹呢個事端呢？唔知喇。」他指劇組沒有報公安，但事情都揚了開去，最終竟然仍不了了之：「奇就奇在公司叫大家唔好再講呢件事，嗱嗱聲拍咗返香港，真係又無事，當無事就唔查，咁就不了了之。」

歐錦棠認為，要用兩車刀手去斬人，肯定非一般「收陀地」，而是得罪了人，對方吞不下這口氣因此動手。（劇照）

之後歐錦棠入正題，指大家都會講起鍾嘉欣楊思琦的傳聞，表示：「因為啲人四散，啲人追住你劈，真係四散，各有各走。人哋梗係講到好唔好，女仔唔見咗、失蹤咗幾多分鐘，跟住出現返，之後冇嘢，懷疑佢哋遭受到一啲辣手摧花，有唔好嘅事情喺度，好陰功嘅呢樣嘢。」他用理性分析事件，從兩女對媒體講的版本，再綜合劇組人員版本， 「兩個女演員走，畀人追，佢哋走咗好遠，因為當地啲街燈唔係咁充足，亦都有啲地方比較村落性，荒蕪一啲，呢個我記得係思琦講，俾人追，佢就行到一處有條橋，就跳咗落去，佢見到有啲草叢有啲垃圾，佢跳落去就匿埋。唔理喇，就拉嘉欣匿埋，跟住啲人走過咗，佢哋一路喺度匿咗大概超過半小時，真係肯定冇人返轉頭，亦冇人行過，佢哋先走出嚟然後返酒店，當然啲人信衰嘢多過呢啲。」

當年有傳聞指，女主角鍾嘉欣、楊思琦遭內地黑幫辣手摧花。（VCG）

他指因為思琦和嘉欣不熟路，所以未能確實講出藏身之處，但其實歐錦棠推斷出在哪裡，他表示：「我就鍾意行去一度，距離住宿酒店嗰度，大概都有十幾分鐘嘅路程，如果行路。有個生果檔，我會喺嗰度買啲生果返房自己食，係得嗰度有生果檔，好得意。去生果檔之前，我諗相隔大約十呎左右，一條乾涸咗嘅河流，應該叫河床，因為冇水㗎喇，中間嗰度有一條，普通（路），汽車就唔夠，電單車、手推車過到去嘅一條橋，嗰條橋都係用水泥鋪，上面好多泥土，睇唔清楚，好舊。咁個河床乾涸咗，所以生咗好多好高嘅野草出嚟，加上當地人將垃圾抌落去，嗰啲唔係一般垃圾，係大件嘅木板，一塊塊咁抌落去，有時有膠桶咁，佢唔會有惡臭。」

他續說：「原來我講嗰個地方，好多同事都唔知嗰度有生果賣。呢個之後我就聽咗，印證咗思琦佢哋講話喺個度匿埋，佢話唔知嗰度係咩地方，因為夜晚，後尾一路跟住街燈返去酒店，佢話有咁嘅地方，一講我就知，就係exactly我話我去買生果必經之處，嗰條橋下面乾涸咗嘅河床。」

歐錦棠綜合多方說話，指出當時兩女是匿藏在酒店10分鐘路程，橋邊附近的河床位置，而自己去買生果時都有經過該處。（VCG）

他說自己不是想幫誰講公道話，但覺得做藝人真的很可憐，「我最百思不得其解，唔俾人出聲又唔講點解有件咁嘅事，又唔追究，大家嘻嘻哈哈，受傷冇賠償，真係搞出人命點算呢？」歐錦棠說自己當日不在場，但這個可謂他拍攝以來遇過最荒謬的事情。

歐錦棠表示：「我最百思不得其解，唔俾人出聲又唔講點解有件咁嘅事，又唔追究，大家嘻嘻哈哈，受傷冇賠償，真係搞出人命點算呢？」（YouTube@乜乜棠水舖）

事實上，鍾嘉欣曾至少兩次向傳媒回應事件，不過都是事件發生多年之後，一次是她以英語受訪，節目講到她遇見神的經歷，她說自己是躲在被樹枝包圍的角落，因此未被發現，嘉欣直言當刻以為自己必死無疑，只好祈禱，她說：「主耶穌，我唔想死，我想見我父母，孝順佢哋，唔想佢哋傷心。」瞬息之間，一片寂靜，當她張開眼時發現那班人已無影無蹤，亦感受到是神幫助自己逃出生天。

鍾嘉欣曾在英語訪問中，講到自己在事發一刻祈禱，之後感受到神蹟，得以逃命。（YouTube@Smart English TV）

另一次是《娛樂3兄弟》受訪，她繪形繪聲說：「唱到一點幾左右，大部份人都走晒，淨係我哋十個人一齊走，我最心急，行到最前截的士，一開（的士）道門，有十幾二十個男人，拎住咁大把圓月彎刀跑過嚟，閃令令，我最前睇得最清楚，佢哋舉起手講『別走』（普通話）！我覺得係追殺我哋，追到掘頭路，我覺得我哋死梗！但唔知點解有啲磚疊到咁高嘅，有啲垃圾又係疊到咁高，又有啲樹枝，寧寧舍舍有咁大個窿喎，我就話『思琦！跳！』我喺啲窿罅度見到佢哋隻腳，拎咗啲電筒照住想搵我哋，嗰下真係好驚，我真係以為會死！」當後來助導致電告知「壞人已經走咗」，嘉欣仍不敢現身，怕一起身就會被捉住，「最後我冇出嚟，又𠝹損咗隻腳，最後佢（工作人員）搵到我哋，之後我係咁爆喊，嗰次之後真係有創傷後遺症！」她表示自此每次聽到的士開門聲及鏗鏗聲都會很害怕和爆喊，花了一年半時間才慢慢走出陰霾。