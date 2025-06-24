大班全線結業｜宣傳手法屢創先河　近30年前起用呢2位藝人拍廣告

有四十一年歷史、憑首創「冰皮月餅」打響名堂的大班西餅，近日屢傳財困，2021年易手後，分店數量從28間減少至17間。今年初傳出拖欠強積金供款，6月24日更正式宣布結業，令人不勝唏噓。



大班1989年首創冰皮月餅，以口感冰涼、清爽、較傳統月餅低卡路里為招倈，加上餡料多樣化，故推出後大獲好評，改變月餅市場格局。（大班網站圖片）

大班麵包西餅早前傳出被追租及拖糧消息，今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

大班在推廣方面曾相當賣力，2003年贊助香港足球隊迎戰皇家馬德里來港作賽，繼而2004年再次贊助紅魔鬼曼聯到港與香港足球隊對壘。2006年8月大班麵包西餅包起全港9000多個咪錶賣廣告，成為首個在咪錶賣廣告的商戶。但廣告方面甚少找知名藝人拍攝，只有1996年羅嘉良黃智賢曾為大班拍電視廣告。當時二人被TVB派遣去北極錄製綜藝節目《北極追蹤》時，順道拍攝大班冰皮月餅廣告，引起熱議。

過往多年中秋節前，大班都會包下不少港鐵站的扶手電梯廣告，以一字一廣告牌的方式，組成「大班冰皮月餅」的字句。（MTR advertising Facebook圖片）

1996年大班西餅重金禮聘羅嘉良及黃智賢，在北極拍攝冰皮月餅廣告。（影片截圖）

1996年大班西餅重金禮聘羅嘉良及黃智賢，在北極拍攝冰皮月餅廣告。（影片截圖）

1996年大班西餅重金禮聘羅嘉良及黃智賢，在北極拍攝冰皮月餅廣告。（影片截圖）

1996年大班西餅重金禮聘羅嘉良及黃智賢，在北極拍攝冰皮月餅廣告。（影片截圖）