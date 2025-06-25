香港小姐2025｜施宇琪劍橋大學一級榮譽畢業　一原因決定回港發展

《2025香港小姐競選》昨日（24日）進行首輪面試，當中有不少參選佳麗都充滿話題性，亦有幾位高質佳麗相當搶鏡，其中一位就是現年26歲的混血兒盧安琪 (Angela) 。不少網民看到盧安琪出現在無綫電視城外的照片，便認出了是她。原名施宇琪的盧安琪在小紅書有14.6萬粉絲，是一位網紅，她在自我簡介中寫道：「中英混血🇨🇳🇬🇧中國香港定居 IB狀元｜劍橋大學經濟系本科一級榮譽｜Trader 生活｜文化｜教育｜跑步」。

Angela 盧安琪 (葉志明攝)

Angela 盧安琪 (葉志明攝)

Angela 盧安琪 (葉志明攝)

盧安琪於1999年出世，今年26歲，是位超級高材生，現時在香港一家投行任職。她去年曾發文分享自己的成長之路，以「劍橋狀元的成長軌跡｜ENTJ的拼搏歷程」為標題，發文寫道：「1999年，我有幸投胎到溫馨和諧的小康之家。香港拔萃女小學：童年時發揮了混血的優勢，長得可愛，雙語流利，輕松地考進了香港頂尖傳統名校。拔萃為我墊下了堅不可摧的學業根基，也烙下了爭強好勝的本性。 初中：香港漢基國際學校，報了兩次才考進香港富豪摯愛的漢基。無法拼爹的我不甘示弱，瘋狂跳級考美國高中的公開試。13歲（初二）先考了SAT 滿分，14歲 (初三）再考了4門AP的滿分 (Calculus, Physics, Statistics, Microeconomics) 。這三年我也參加了各種校際辯論比賽，鍛煉口才。」

盧安琪是一名網紅。(小紅書)

盧安琪之後隨家人到了新加坡，她表示：「高中：新加坡United World College，因父親的工作搬到新加坡，繼續在國際學校讀IB，以45/45的滿分順利畢業。IB 不僅培養了我對文學的熱愛，還給予了一生引以為傲的狀元光環。」高中畢業後，她更考入了英國劍橋大學：「混入了一眾數學天才中，豁然接受了自己的平平無奇，把心思投往從小夢寐而求的Goldman。苦讀了無數的金融書籍，每天都去campus networking, 18歲拿到了GS的summer internship。大三當選了劍橋中國學生會主席，以此名銜見識了不少社會知名人士，開拓了視野。最後以一級榮譽畢業，為求學生涯畫上了圓滿的句號。」她於2024年更完成了碩士課程。

盧安琪是高材生。(小紅書)

盧安琪小時候。(小紅書)

盧安琪是高材生。(小紅書)

盧安琪是高材生。(小紅書)

盧安琪是高材生。(小紅書)

盧安琪最後寫道：「香港投行trading，大學畢業後快四年了，一生卷了一共19年，事業才剛上軌道，一切才剛開始。我會牢記著學生時代的自己是如何拼搏，讓這股力量定義著工作時的每一刻、每個抉擇，成為最優秀的自己。」而她選擇回港工作，原來是為了愛情，她在另一個post寫道：「畢業那年撞上了疫情，男友不得不回港工作。雖然我拿下了從小夢寐以求的倫敦Goldman offer ，但為了愛情毅然放棄，選擇回港。」盧安琪多年前亦曾接受過無綫節目的訪問。