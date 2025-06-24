港姐2025｜朱綽盈改頭換面再選 上內地真人騷爆紅去年成為大律師
撰文：董欣琪
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《2025香港小姐競選》今日（24日）在電視城進行首輪面試，當中不乏背景強勁的佳麗，除了有自稱是「岳飛35代後人」的Fandi之外，還有有民建聯「小花」之稱、現任西貢區議員莊雅婷等等，而曾於2021年落選的佳麗朱綽盈（Kimberlie），今年再度參選，學歷背景超強的她更因參加內地真人騷節目而人氣急升，在抖音及小紅書坐擁超過百萬粉絲！
朱綽盈本科及碩士都畢業於香港大學法律系，並取得LLB（法學榮譽學士）及PCLL（法學專業證書）優等成績，選美經驗豐富的她曾參加《2018亞洲太平洋國際小姐大賽》香港區，獲得最佳肌膚獎，其後又在22歲時報名參加《2021香港小姐競選》，最後於28強止步。2023年朱綽盈參加內地真人騷節目《令人心動的offer》第五季，憑出色表現令觀眾留下深刻印象，成功一炮而紅！
近年朱綽盈積極經營社交平台，以普通話、英文、韓文等拍攝vlog，成功吸引不少粉絲關注。去年9月朱綽盈正式成為大律師，更到北京大學國際法學院積極進修，而且一直保持着全A的成績，其中一篇論文更獲滿分，相當犀利！不過就有網民留意到朱綽盈的樣貌與4年前參選港姐時大有分別，明顯大變樣！