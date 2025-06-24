黃美棋擔心老公頭痛加視覺模糊疑患暗病　鍾健威因一事面色變灰

黃美棋和老公鍾健威（Ray）夫妻檔日前在西沙出席活動，美棋擔任嘉賓，Ray則擔任司儀，二人即場試飲試食，去到邊燒到邊好開心！

美棋自認經常不在港，早已升呢為「無飯主婦」，活動後更會送燒烤神盒給老公自己搞掂！她表示對老公感到歉意：「我好唔好意思，因為之前你個腦有事，我嗰陣喺台灣，今次呢個活動你有份manage我個人又喺大陸，今次就到時間即衝落嚟見你一面囉。」

黃美棋太忙，好難先見老公一面。

Ray 早前頭痛加視覺模糊，網民擔心他有「暗病」，對此美棋也感到驚訝直言「嚇一嚇」，Ray說：「當時未明確知道係咩病，咁當暗病囉，後尾check咗，係偏頭痛嚟，原來香港好多人都有，我只能夠分享吓偏頭痛徵狀，同即時可以舒緩方法。」美棋笑指老公在活動前一天也感到頭痛，因為是活動搞手之一，擔心會下雨，美棋說：「佢噚日嚟接我時，個樣係灰到呢，我心諗做咩事呢？我喺內地天氣好好，雖有落幾日雨，佢睇天氣報導驚今日都落雨，但我好有信心今日係好天，因為我是晴天娃娃。」

黃美棋內疚冇太多時間照顧老公。

美棋自認經常不在港，早已升呢為「無飯主婦」。

鍾健威頭痛加視覺模糊疑患暗病，老婆都擔心。

這天美棋專程從內地回港出席活動，完騷後又要回去會合薛家燕等人，繼續拍攝飲食旅遊節目。美棋大爆家燕姐不少蝦碌事，譬如拍片忘記Roll機，最後要美棋出手拍攝。

黃美棋見老公面色變灰嚇親。

好彩活動放晴。