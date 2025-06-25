「前TVB金牌綠葉」上網台大爆離巢內幕　早有預算唔會被續約

無綫（TVB）前綠葉魯振順在4月開會時，控訴被「cut騷」以致影響收入，之後就已經絕跡TVB的活動。魯振順早前親證已經離巢TVB，結束27年賓主關係。離巢後他亮相網台節目，接受莫家淦、吳雲甫及潘梓峰等人訪問，大爆離巢內幕。

離巢後魯振順亮相網台節目，接受莫家淦、吳雲甫及潘梓峰等人訪問，大爆離巢內幕。(影片截圖)

魯振順於節目中表示他原本被安排拍攝劇集《巨塔之后》，但因為臨時易角而需改劇本，以玫他所飾演的角色被刪走。但因為劇組一開始已經Hold起了魯振順的檔期，刪走角色後亦未有放出檔期，以致未能接拍其他劇集，變相「冇工開」：「我收過入組信，但遲遲唔開戲，一直冇人答到我，原來改咗劇本，張可頤冇演變咗宣萱，劇本轉咗我個角色就冇咗，但劇組一早攞咗我個檔期，其他監製冇得用我，《巨塔》又冇第2個角色畀番我做，結果就咁不了了之。」

魯振順於節目中表示他原本被安排拍攝劇集《巨塔之后》，但因為臨時易角而需改劇本，以玫他所飾演的角色被刪走。(影片截圖)

至於續約問題方面魯振順則表示無奈，續約與否並非自己可以選擇：「唔係我話簽就簽！」之後合約完之前都沒有人找他洽談，所以就靜靜地完約，正式離巢TVB。而因為早前曾與TVB公開對抗，魯振順已經早有預算，即使續約都不會有好待遇。他透露離巢後於家燕媽媽藝術中心教小朋友演戲，而發生與TVB對抗事件後，不少藝人朋友都有給予幫忙。