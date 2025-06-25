橘祥如意劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

橘祥如意陸劇，有薑磊作為總製片人，何佳男為導演，由黃維德、王瑞昌、關暢、陳紫函領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。劇中巧妙融合江南獨特的民俗文化，將橘園化為象徵家族興衰與人物命運的意象，展現禁忌虐戀與女性覺醒的多重內涵，揭開一段令人無法抗拒的時代虐戀傳奇！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

橘祥如意電視劇情大綱

少女秀橘（關暢 飾）出身貧寒，母親長期臥病在床，並飽受兄嫂的欺壓。她心靈手巧，每天清晨來到學堂附近，一邊兜售小物為母親籌措藥費，一邊偷聽課堂內容。她與沈家六爺沈晏洲（王瑞昌飾）相識並萌生情愫，然而為了救母並報答恩情，秀橘被迫在大太太莊惠（陳紫函 飾）的安排下嫁給沈家大爺沈晏清（黃維德 飾），大太太莊惠嫁入沈家多年，卻一直未能懷孕。

為了延續沈家的香火，她看中了年輕貌美的秀橘，並促成她與沈家家主沈晏清的婚事，秀橘成為大太太鞏固家族地位的籌碼。而沈晏清與六弟沈晏洲同時愛上堅韌樂觀的秀橘，秀橘陷入沈家兄弟間錯綜複雜的情感漩渦，從而引發四人之間的愛恨糾葛與悲劇命運。

橘祥如意播出時間｜最新追劇日曆

橘祥如意電視劇幾時播?橘祥如意一共有24集，由芒果TV播放，由6月25日起，會員每日更新2集，SVIP 會員首更4集，VIP 會員首更3集，而非會員則每日更新1集。

橘祥如意官微 @Weibo

橘祥如意演員

黃維德 飾 沈晏清

沈家老爺，秀橘嫁入沈家後，發現秀橘有經商才能，並向她傳授經商之道。

橘祥如意官微 @Weibo

王瑞昌 飾 沈晏洲

在沈家排行第六，學生時期與秀橘相識相戀

橘祥如意官微 @Weibo

關暢 飾 秀橘

家境貧寒，在家裡的安排下，被迫與初戀分開，嫁給沈家老爺。

橘祥如意官微 @Weibo

陳紫函 飾演 莊惠

沈宴清正印，為了延續沈家的香火情願為丈夫納妾。