莊雅婷退選港姐稱保護區議會形象　網民寸爆：港姐形象好失禮咩

《2025香港小姐競選》首輪面試昨日（24/06）舉行，一如以往花生指數爆燈，除了參選佳麗條件參差，燕瘦環肥乜都有外，還爆出一位高質佳麗，不但樣子甜美自帶仙氣，還為現場傳媒準備飲料，是多年罕見，隨後其身分被起底，原來是現年24歲的西貢區議員莊雅婷。而莊雅婷亦背景猛料，除了是現任區議員中最年輕的一位外，更擁有一顆愛國心，年前放棄了英國學府取錄，選擇修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」，她曾在訪問中表示：「希望利用大學四年認真了解祖國的發展」。日前，莊雅婷更任國安法5周年論壇的嘉賓，參與對談環節，因此引起網民熱烈討論。

莊雅婷首輪港姐面試由兩名朋友陪同到場，仲帶水畀現場記者飲，非常識做。（資料圖片）

莊雅婷樣子甜美自帶仙氣，面試前被睇高一線。（資料圖片）

由於身份特殊，莊雅婷昨日會晤記者，被問到參選港姐與區議員身份可有抵觸時？她沒有正面回答，只表示：「我覺得佢哋係一加一大於二嘅存在。」不過當被追問所屬的民建聯是否知道她參選港姐時，她就未有回應。

莊雅婷會晤記者被問到參選港姐與區議員身份可有抵觸時？她沒有正面回答，只表示：「我覺得佢哋係一加一大於二嘅存在。」（資料圖片）

莊雅婷十分愛國。（IG@angel.cnt）

而助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲受訪時則表示：決定權應在她的身上，而不是TVB：「因為真係第一次first-in，係真係要睇佢其他所有嘢，要睇佢入唔入到second-in。如果真係入到，區議員可唔可以簽嗰啲合約，要由佢處理囉。佢自己要決定，簽唔簽到由佢處理。」無綫製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧補充：「呢樣係佢要考慮，而唔係我哋考慮。我哋就係睇佢各方面符唔符合香港小姐先。」

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲受訪時表示：決定權應在莊雅婷身上，而不是TVB。（資料圖片）

言猶在耳，莊雅婷今日（25日）終於作出決定，她在社交平台發長文宣布退選，當中提到：「昨天晚上我翻看了不同媒體報導和評論區的反應，仔細研讀和思考後，發現我們這種方式方法可能並不是所有人都能接受，社會的接受程度也與我們設想中有一段差距（可能是我們的解說工作沒做好）。事情對區議會的觀感產生了一定影響，這是我們不想看到的。所以最後，我們認為還是應該根據社會的認知，保護區議會的形象，守護初心、遵從內心，決定不會繼續參與到港姐競選當中。」

莊雅婷今日在社交平台發長文宣佈退選。（IG@angel.cnt）

莊雅婷今日在社交平台發長文宣佈退選。（IG@angel.cnt）

莊雅婷發表退選感言後，隨即引起熱議，有網民調侃：「港姐形象好失禮咩」、「暗示咗港姐形象差。但自己仆去參選」等；但也有網民讚她「高招」，由本來只是得較留意政黨新聞才認識的一個女仔，一日間霸佔港聞版及娛樂版，令全港人都認識她，完全達到宣傳效果。

網民留言。（討論區截圖）

網民留言。（討論區截圖）

而無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧回應傳媒查詢時表示：「對於媒體查詢莊雅婷區議員參加選美活動的事宜，本台尊重參選人的決定。我們認為香港小姐不僅是一場選美活動，更是一個代表香港品牌，以及許多在香港成長的少女的兒時夢想的象徵。」

曾參與北京市第十五次婦女代表大會。（IG@angel.cnt）

莊雅婷棄英國留學，讀北京大學修讀雙學位。（IG@angel.cnt）

與譚耀宗合照。（IG@angel.cnt）

莊雅婷早前為中華人民共和國成立75週年活動，與林盛斌一起做司儀。（IG@angel.cnt）