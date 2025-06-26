BL陸劇《逆愛》火熱播出7大看點　鏡頭前互咀霸總田栩寧約上床

改編自柴雞蛋小說《逆襲之愛上情敵》的BL陸劇《逆愛》已火熱播出，該劇講述落魄直男為了報復拜金前女友，決定將其現任富二代男友搶過來，卻在過程中逐漸動心的故事！《逆愛》憑藉甜寵的BL劇情，霸總連番大膽的性暗示，成功吸引觀眾的目光，以下七大看點更備受網民推崇，香港觀眾萬勿錯過！

BL陸劇《逆愛》已火熱播出。

1.劇情設定新穎

BL陸劇《逆愛》講述吳所畏（梓渝飾）被拜金女友岳悅嫌棄窮酸而慘遭分手，後來他在醫師好友姜小帥（劉軒丞飾）的鼓勵下積極減肥，形象煥然一新！岳悅與富二代池騁（田栩寧飾）打得火熱，為了報復前女友，吳所畏以不同方法接近池騁，試圖贏得他的心，池騁也在與吳所畏的相處中，逐漸對他產生好感；吳所畏在一次約會後向池騁坦白了自己的感情，同時也承認了接近他的目的，二人關係越見升溫。 《逆愛》以落魄直男的逆襲和復仇為主線，當中融入了愛情、友情和成長等元素，劇情新穎，充滿追看性。

BL陸劇《逆愛》講述吳所畏（梓渝飾）被拜金女友岳悅嫌棄窮酸而慘遭分手。

2.宅男吳所畏大逆襲

劇中吳所畏沒權沒勢、外表老土邋遢被女友岳悅甩掉，後來又被黑心上司擠壓，使他頓成雙失青年！正當他感到絕望之際，好友姜小帥鼓勵他重新開始，於是他決心改變自己的形象和生活態度，最終搖身一變成為奶油小生！他也因為這張帥臉，漸漸得到池騁的關注，走進了對方的心房。

劇中吳所畏沒權沒勢、外表老土邋遢被女友岳悅甩掉。

3.霸總池騁勁主動

霸總池騁是一個不務正業的富二代，他以養蛇為樂，對蛇有著特殊的喜愛。原本混身自有高冷的他，自某天起不斷巧遇吳所畏，然而這個大男孩卻令他思念倍增，不但收藏起對方的禮物，又為他速遞上大量生活用品，更忍不住多次主動強吻，吳所畏會是他的解藥嗎？

4.對白大膽露骨

劇中池騁火速被吳所畏吸引，經常爆出露骨性暗示！一次吳所畏主動提出邀約後，池騁發動撩功：「我只上床，不約會」、「我只想在酒店的大床上等你。」期後他更多次大膽表示：「我想上你！」直白粗暴的表白使不少觀眾看得小鹿亂撞：「才第四集就這樣，救命」、「我滿腦子都是我想上你」、「田栩寧的聲音好迷人」，情節讓人欲罷不能！

霸總池騁是一個不務正業的富二代。

5.副CP感情線出色

除了吳池CP備受觀眾喜愛，副CP姜小帥和郭城宇（展軒飾）的感情線同樣令人欲罷不能​​！劇中姜小帥是吳所畏的知心朋友和幕後軍師，不時給予吳所畏生活和情感上的指導；郭城宇則是池騁的好友，他對姜小帥有著特殊的感情，屢次主動追求卻都被拒絕！前者個性溫柔貼心，後者則性格豪爽直接，可說是一凹一凸的完美組合，難怪不少網友格外鍾情這對靚仔CP：「超愛副CP」、「這對顏值在線」、「隔著屏幕都覺得甜」、「姜醫師甚麼時候解放自己啊」。

6.角色塑造鮮明

劇中每個角色都有著鮮明的個性和特點，如雙失青年吳所畏發憤圖強逆襲人、高冷公子哥池騁被愛溶化、幕後軍師姜小帥溫暖貼心的指導，以及岳悅的拜金嘴臉，都讓人留下深刻的印象！不少網民亦大讚選角精準：「選角比2015年版本更加好」、「我不管，我就吃顏值」、「梓渝和田栩寧很有CP感」，可見主演的顏值和演技都得到了認可。

劇中每個角色都有著鮮明的個性和特點。

7.梓渝人氣急升

現年22歲的梓渝參加選秀節目《少年之名》時，便憑藉清新脫俗的形象和青春活力的表演，獲得了不少網民的喜愛，當時他更被稱為「從漫畫裡走出的少年」、「日系花美男」，人氣持續上升！《逆愛》播出後，由他飾演的吳所畏也得到了觀眾的愛戴，指他將角色演繹得十分到位，根本就是行走的吳所畏本人，「他真是天生的萌物」、「本色演出」、「他一定會越來越紅」。