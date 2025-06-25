甄子丹「冷傲退基佬」舊照突成網絡迷因　繑手相瘋狂被洗板改圖

「宇宙最強」甄子丹形象一向充滿男子氣慨，亦是雄赳赳的大直男，與太太汪詩詩家庭美滿。而不知何故，近日一張他多年前的報道圖片突然在社交平台翻Hit，更在港台變成新一代迷因，掀起網民改圖熱潮。

「宇宙最強」甄子丹形象一向充滿男子氣慨，亦是雄赳赳的大直男。（資料圖片）

甄子丹與太太汪詩詩幸福美滿，羨煞旁人。（VCG）

這篇報道的標題寫住「甄子丹冷傲退基佬 表明立場免惹麻煩」，網民認為記者用「冷傲退基佬」這個描述十分搞笑，下面再有一句標註寫明「認為女人可愛，絕不會喜歡男人。」不過相中甄子丹將雙手繑埋胸前，表情竟被網民說「Gay味濃」，跟其立場形成大反差，相當有趣。

近日一張「甄子丹冷傲退基佬」舊照竟成為了網上迷因，引起港台網民雀躍轉發及改圖。（網上圖片）

網民發起投票，認為繼《葉問》後，「冷傲退基佬」比起《殺破狼》、《導火線》更能成為甄子丹代表作。（Threads）

網民留言：「葉問6:大戰同志圈」、「但係甄子丹個pose gay到不行」並將所有人物胸前繑手的Pose歸類成「冷傲退基佬」，網民於是幫大量藝人及動漫角色繑手照改圖，例如古天樂、張振朗、Minji@NewJeans、CHIIKAWA的Usagi等，就連食環處吉祥物清潔龍阿德及其他品牌都改圖抽水；歌手Serrini（梁嘉茵）也有出Post，問「冷傲退基佬嘅相反係咪熱情吸基佬 吸引力法則🍐」。

古天樂冷傲退基佬改圖。（Threads@ka.laammmmm_）

張振朗冷傲退基佬改圖。（Threads@yeejane._）

USAGI冷傲退基佬改圖。（Threads@jojo__wu）

金玟池冷傲退基佬改圖。（Threads@zhaoc767）

網民將所有繑手相都歸類成「冷傲退基佬」。（TVB）

Serrini都有就「冷傲退基佬」開Post。（Threads@gwendolyn.spot）

食環處吉祥物清潔龍阿德都有抽水。（fb@清潔龍阿德）

屈臣氏亦有抽水。（IG@hkwatsons）

除了甄子丹外，網民亦翻出劉青雲等都曾在訪問表明自己是異性戀，但相信絕不代表他們恐同或歧視同性戀者，純粹是當年社會風氣保守，而且部份人對同性戀者有誤解和標籤，藝人被傳媒問起時只好這樣回答，不過現時社會風氣比起80年代時已大大轉變，香港人對同性戀的態度轉趨開放，多名藝人公開「出櫃」也獲支持，甚至不少藝人出席「一點粉紅」等活動，相信不會再見到「冷傲退基佬」這些標題。

近年社會風氣轉趨開放，藝人出櫃獲支持，亦有藝人不論性向都出席「一點粉紅」活動。（陳順禎攝）