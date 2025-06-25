姜濤親解墮落海後翌日復工原因：想話畀大家聽我係無事

姜濤今晚（25日）現身香港機埸，準備飛巴黎出席時裝周，這是他昨日意外墮海後，首次會見傳媒，現埸逾5百姜糖手執banner、手牌以示支持，而TVB娛樂新聞台亦有派員到埸綵訪。

姜濤到機場即感謝現場粉絲到場支持。（陳順禎攝影）

姜濤約在10時20分由經理人以及助手到埸，他接受訪問時表示：「醫生check 過，一切安妹，唔使擔心。（醫生批准你出院？）係，同埋都覺得OK，所以今日如常經過。」姜濤透露手部有擦傷，但不嚴重，公司有提議休息，但因為外間有太多謠言。「覺得如果我唔出嚟會繼續謠言四起，想話俾大家聽我係冇事，自己嘅意願想出嚟做嘢。」

現場近50記者採訪姜濤，當中更包括TVB（陳順禎攝影）

姜濤又指昨天純屬意外，跑步時有感天氣不錯，想坐在海邊睇夕陽。「自己呢排有少少唔舒，想做吓運動出吓汗，做咗唔好嘅示範，誇咗個欄，因為我見平時都有人喺欄杆出邊釣魚、chill下，我自己都想放鬆下，但我起身想返去時，有少少暈所以跌咗落去，所以都係好意外嘅嘢嚟。（第一次跨欄？）係，第一次亦郁係最後一次，希望大家唔好⋯欄杆係有佢嘅功效。」

姜濤由旺角麥花臣趕到機場（陳順禎攝影）

對於食藥、喝酒的謠言，姜濤先表示自己有少少暈，後來表示因頭痛有吃止痛藥，亦有飲少少酒，問到是否有醉，他說：「唔係最大因素，可能都係自己唔小心。（你唔係借酒消愁？）我好少會咁，我唔會攞嚟消愁，不嬲都係打波。」姜濤又指直到跌落海才驚覺，雖然本身懂游泳，但亦十分慌張，除多謝救護人員、亦多謝拋水泡的市民，亦因為自己佔公眾資源而感到十分抱歉。

對於今日見面會取消，姜濤解釋：「公司唔想我哋咁辛苦，但我哋又覺得既然都嚟到，唔想fans失望，點都要見一見fans，7月29日我哋會畀一個完整嘅fan meet 大家。」問到之後會否放長假，姜濤表示已放假。