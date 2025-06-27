TVB力捧唱將偶遇男神獲對方請食一物　心情激動：老天送我的禮物

現年36歲的黃博參加《中年好聲音3》奪得冠軍，一戰成名，隨即聲名大噪，除商演一個接一個外，更獲安排登上《歌手2025》舞台展示歌喉。早前她推出首支個人歌曲《有一種執着》，成為「中3生」中最快獲TVB替其打造歌曲的參賽者，上位速度可能連她自己也沒想到。而近日，在黃博身上又發生一件令她意想不到的事，竟然在食肆偶遇男神，令她激動直呼：「老天送給我的上線禮物。」究竟這位男神是誰呢？

「大魔王」黃博憑實力奪得冠軍，亦是三屆《中年好聲音》中第一個女冠軍。(資料圖片/葉志明 攝)

獲TVB力捧的黃博，有不少演出機會。（資料圖片/葉志明攝）

黃博獲安排登上《歌手2025》舞台展示歌喉。（視頻截圖）

還極速推出單曲。（IG@bohuangwongpok）

黃博所偶遇的男神，原來就是「華哥」黃日華，她在社交平台分享二人合照，並以「巧遇華哥」為題，興奮描述當時情景：「正準備享用我那碗牛腩河，這時突然一個充滿磁性的聲音叫我，黃小姐，我抬頭定睛一看，黑色的鏡框下是一張帥氣又有氣質的臉龐，原來是華哥！」黃博大讚華哥親切友善，不但用心鼓勵她這位後輩，還請她吃荔枝作飯後甜點，令她非常開心：「見到華哥真的太開心了！當晚正好是我新歌MV上線，覺得是上帝送給我的上線禮物！感恩！」網民稱黃博是「幸運之星」，同時紛紛大讚其新歌好聽，可見人氣相當不俗。

黃博在食肆偶遇黃日華。（小紅書圖片）

黃博興奮描述當時偶遇黃日華情景。（小紅書圖片）

雖然黃博擁有一副好聲底，但其實她曾一度放棄唱歌及試過當眾被批外型。她早前接受《香港01》專訪時曾提及，當年參加了內地綜藝節目的《快樂女聲》，雖被評為唱歌很不錯，但另一方面卻被認為外形、造型等不合乎要求而被篩走。「我記得評審曾經講過，黃博唱得幾好，出碟都OK，但係其他方面需要更加努力，外型呀嗰啲。嗰時係有少少打擊㗎。（有冇喊？）梗係有，咁樣俾人當面（批評）。當時好難過㗎，我同其他人講，我唔唱啦，放棄啦。」雖自知未必能成說夢想，但當被權威批評，對她來說就如「判了死刑」一樣。她坦言，那一刻的她選擇向現實低頭，直到多年後的《中年好聲音3》，才重新點燃。

細細個，黃博就開始學樂器。（受訪者提供）

黃博參加過內地音樂節目。（網上圖片）

黃博與老公在疫情大廈強檢圍封14日期間決定結婚，在老公的大力支持下，她勇敢站上《中年好聲音3》的舞台。（受訪者提供）