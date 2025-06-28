「舞台劇女王」與大18年舊愛同場大方合照　曾拍拖21年被指做小三

現年49歲、有「香港舞台劇女王」之稱的焦媛與高志森多年來合作創造出無數經典舞台劇，兩人曾拍拖長達21年，直至2020年初焦媛爆喊承認與高志森已分手一年幾，結束「父女戀」。不過焦媛同高志森再見亦是朋友，早前兩人就激罕同場，更大方合照！

焦媛有「香港舞台劇女王」之稱。（IG@perry.chiuwoon）

焦媛有「香港舞台劇女王」之稱。（IG@perry.chiuwoon）

演過無數經典舞台劇。（IG@perry.chiuwoon）

演過無數經典舞台劇。（IG@perry.chiuwoon）

焦媛與高志森曾拍拖長達21年。（微博@焦媛實驗劇團）

早前高志森與毛舜筠一起出席座談會，大談香港喜劇電影及昔日合作的難忘事，而李力持亦有捧場，他在社交平台曬出多張合照，可見焦媛亦有到場，她更與高志森大方合照！當年焦媛就讀香港演藝學院時，因參與學校音樂劇演出認識年長18年的高志森，後更獲對方邀請組成劇團，二人亦墮入愛河。焦媛曾在接受電台節目《1圈圈星光背後》訪問時坦承當年被指靠高志森上位，受盡閒言：「回頭諗返番覺得要畀個Like自己，嗰陣時竟然頂得順，因為真係好難受，喺團入面你好似被孤立咗，例如幕後同某啲演員都會對你有一啲睇法，不過我唔怪（責），因為人係咁，呢種孤立變咗力量，令你更專注同更加努力令件事做得更好。」

高志森與毛舜筠一起出席座談會。（微博@李力持）

李力持亦有捧場。（微博@李力持）

焦媛同高志森大方合照！（微博@李力持）

焦媛初戀係高志森！（YouTube影片截圖）

不過二人拍拖時，由於高志森並未公開宣布已離婚，令焦媛背負「第三者」的污名，但她就並無感到難受：「當我選定咗個目標，我會義無反顧一路行，你仲可以繼續行落去嘅時候。（你有搞清楚對方嘅婚姻，你先同佢開始？）當然啦！當時外界傳我係『小三』，其實我同高生一齊嘅時候，佢已經同前妻離咗婚，只不過佢無特別對外公布，當時我都無特別唔開心，因為我知道佢對我好就得。我覺得兩個人係最艱難嘅時候，反而感情係最好。」她坦言對感情一意孤行：「我以前細個好鍾意睇瓊瑤嗰啲小說，希望有個高高瘦瘦……同埋因為我爸爸係高高瘦瘦，所以成日都幻想將來嘅男朋友同伴侶係高高瘦瘦。（咩原因令你欣賞高志森？）叻！我真心覺得佢係叻，可能爸爸嘅關係，熟悉我嘅人都覺得我係戀父狂，鍾意啲比較成熟同叻啲嘅人。」

焦媛曾背負「第三者」的污名。（微博@焦媛實驗劇團）

合作無間。（微博@焦媛實驗劇團）

合作無間。（微博@焦媛實驗劇團）

合作無間。（微博@焦媛實驗劇團）

焦媛同高志森多年來合作無間，更屢傳婚訊，可惜兩人最後分手收場。2020年年初焦媛接受訪問提起同高志森的關係時不禁落淚，她指二人分手不涉及第三者，分手主因是隨着年齡增長想法有所改變，強調工作伙伴關係不變，亦視高志森為一世的老師。

飾演鄧麗君的焦媛，共演唱鄧的29首經典歌曲。

2020年年初焦媛爆喊承認與高志森已分手一年幾，結束「父女戀」。（微博@焦媛）

自在！（IG@perry.chiuwoon）

再見亦是朋友。

再見亦是朋友。

飯廳好大！（微博@高志森）