李蘊14歲濕身照愧疚連累家人　婚姻觸礁：我唔可以唔搵錢丨專訪

李蘊12歲以組合Cream出道，24歲嫁給內地金融才俊羅章冠，婚後三年抱兩，家住數千呎豪宅，看似生活無憂，但原來幸福背後藏有暗湧，這段婚姻只維持了8年。李蘊指自己從來不是少奶奶，生完第二個小朋友已做直播唱歌，揚言：「我唔可以唔搵錢」。入行21年，李蘊的演藝路走來一點也不容易，花邊新聞幾乎全蓋過工作，幸運地結識到一班好朋友，除了賭王千金何超蓮和G.E.M鄧紫棋.，原來還有一位影后級閨密，一直在她失意時分憂解困。



李蘊是童星出身，出道已經21年。

李蘊是兩個小朋友的媽媽。

童年生活窮苦但很快樂

李蘊爆離婚後，即由廣州大宅搬回香港娘家住公屋。公屋是李蘊成長的地方，自小與父母及弟弟一起生活，雖然窮，但過得快樂。「以前鄰里關係好好全層都識，中秋會喺井（大廈）點蠟蠋、新年又有好多利是」，滿載歡樂回憶。

童年時候的李蘊樣子生得精緻可人，不少親戚朋友爭住為她報名參加《香港小姐》，可惜「貧窮限制想像」，李蘊從來沒有發明星夢，認為「明星都是要錢來打造」。有這個想法，全因為很早已箇識家中的經濟環境，「知道我住邊都唔會係有錢啦，小朋友時候都經歷好多艱難時刻，例如交學費會比人遲，會有啲尷尬嘅，有時候會覺得點解同學仔去麥當勞可以食一個餐，我哋（跟弟弟）只能夠買一盒麥樂雞呢？少少會諗埋呢啲嘢」。

李蘊小時候樣子已生得很標緻。（ig@renee0727）

李蘊與弟弟自小在屋邨長大，感情要好。（ig@renee0727）

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李蘊的入行故事，跟很多前輩藝人有相似經歷，「陪朋友參加歌唱比賽，但朋友唔得自己得」，在「新星新人類」獲得殿軍，並被時任經理人Peter Chiu發掘與陳曉彤（Hilda）及盧嘉寶（Carpo）組成三人少女組合Cream，12歲正式展開其演藝旅途。獲萬人擁戴的感覺，李蘊甚是回味，「當時屋企人覺得小朋友玩吓冇所謂，咪當課外活外活動，嗰陣Cream出嚟好多報紙雜紙訪問，嘩，覺得公司真係捧喎，商場騷更加喺企滿幾層樓好多Fans，依家諗返都覺得好神奇，點解會有人為幾個妹妹仔咁瘋狂，好多謝佢哋令我哋更有自信」。

李蘊在Cream時人氣最盛。（ig@renee0727）

李蘊12歲出道，與陳曉彤（Hilda）及盧嘉寶（Carpo）組成三人少女組合Cream。（ig@reneefansclub）

濕身照成童年陰影

三位小妹妹之中，李蘊人氣最盛，獲雜誌邀請拍攝一輯濕身封面照，當年李蘊只得14歲，引起各界嘩然，影視處接獲逾百宗投訴， 李蘊的家人及經理人同時收到附有刀片的恐嚇信，相繼報警，最後事件更涉觸犯《防止兒童色情物品條例》鬧上法庭。李蘊自覺很無辜，因為照片是被加工，但卻連累家人同樣承受壓力，除陪同她一起拍攝的媽媽晚上會發惡夢，弟弟返學更被同學取笑。

「我係比較佛系，控制唔到你唔開心咁點啊？日日匿喺屋企喊呀，咁我諗我情緒就應該出現好大問題啦，但係我冇！反而我細佬就有，因為我細佬喺學校有同學攞本雜誌出嚟，『你家姐啊』咁樣，跟住佢就搣爛本雜誌掉咗佢，用呢個方法去發洩！」年輕不知天高地厚，那年不覺得是什麼一回事，直至今天，接近20年過後，李蘊還是要面對各種的抨擊，似乎已習以為常，高EQ回應負評：「有好多網民話我仲攞緊呢件事嚟炒，其實呢個都係我一個經歷，我唔覺得係炒新聞，你鍾意睇就睇唔鍾意唔睇冇問題。」

李蘊14歲曾因為一張濕身照，上港聞及娛樂版頭條。

李蘊和媽媽和弟弟感情特別好。（ig@renee0727）

會考僅4分升讀學士力不從心

同時兼顧拍戲唱歌返學，每位童星都會遇上的難題--時間分配。李蘊直言學業成績多少受影響，但也不能作為學業成績差的藉口，因為其他兩位拍檔讀書好叻。「我覺得冇得賴，確實我唔係讀書材料，未入行升中已被派band three學校，再加上入行後更少時間專注學，所以你問我贊唔贊成小朋友做童星，我會覺得最好唔好囉。」李蘊個性率直，早已公開自己會考僅得4分，中文成績是最好。當年經理人希望她能有一個學士學位，為她報讀菲律賓比力勤國立大學商科課程，後來被踢爆只是「文憑工廠」。李蘊透露只上了幾堂便放棄，至今仍感到羞愧，「網上仲見到呢個資料喺度，我都覺得唔好意思」。

讀書時已有唔少親友話要等李蘊大個女，幫佢報選港姐。（ig@renee0727）

李蘊自知唔係讀書材料。（ig@renee0727）

早婚早生子跟隨媽媽人生步伐

李蘊的人生步伐走得比別人快，12歲出道做歌手，24歲結婚生仔，31歲離婚，如今復出都只是33歲，未來的路仍然很漫長。為何選擇早婚早生？李蘊笑言是計劃之內，「好細個已經係想追隨我媽媽嘅步伐，我媽媽都係24歲生第一個小朋友，27歲生第二個小朋友，仲要係大女細仔、家姐細佬，我覺得好神奇，我同媽媽冇代溝，我都好期待我個女大個之後，一齊出街人哋話我哋兩個係兩姊妹，我成日喺度幻想」。

李蘊演藝路一啲都唔容易。

李蘊早計劃早結婚早生仔。

李蘊係追隨住媽媽步伐結婚生小朋友，都係家姐細佬，年紀相差3年。（ig@renee0727）

拒認少奶奶 離婚後努力搵錢

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後，在旁人眼中是一位幸福少奶奶，在廣州住數千呎大屋，相夫教子生活無憂。但對「少奶奶」這稱謂，李蘊甚是抗拒，「係咪少奶奶呢？我話俾你聽唔係，但人哋咁樣寫你冇可能否認㗎，唔通講人哋唔好咩？咁樣寫抬高咗我添，但實際係點真係自己先知」。前夫是圈外人，李蘊亦想保護對方私隱，不談太多，但面對有第三者指控，她亦感到無奈，「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」。

李蘊與前夫關係：

小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處 李蘊

事實上，離婚對李蘊而然打擊亦很沉重，一開始還是要時間消化，但痛苦中仍要努力生存。她透露在生完第二個小朋友後開始做直播唱歌，每周5天，由一開始只得數人觀看慢慢累積有穩定收入；即使離婚初期心情低落，仍堅持做直播，「我表面係冇嘢嘅，我仲做緊直播仲搵緊錢，我唔可以唔搵錢，因為人一定要有工作㗎嘛，所以表面係睇唔到有啲咩問題，可能夜晚黑你先會知道自己會有啲情緒，幾個月嘅時間先至會緩和啲啦，緩和啲先會同自己朋友講」。

李蘊與內地金融才俊羅章冠離婚兩年。（ig@renee0727）

離婚後共同照顧小朋友。（ig@renee0727）

李蘊希望將來同囡囡出街，俾人覺得似兩姊妹。（ig@renee0727）

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三本寫真集成最終章

復出之路不容易，在沒有大公司支緩下，李蘊最近自資推出新歌《由自可》，自言是用心之作，但對未來未有明確發展方向。分別在18歲、19歲和20歲推出過三本寫真集的李蘊，問到可會考慮再影寫真集？她直言怕「冇人睇，冇人買」，皆因生完兩個小朋友後身材已走樣，陀小朋友時肚子特別大，還因母乳餵哺致乳腺炎，但能與孩子關係更親密，一切都值得。「小朋友通常都係黐媽咪嘅，我會特登拿高件衫俾佢哋睇我個肚，問核唔核突（肚紋），佢哋話唔核突好靚，跟住係咁錫我囉，佢哋會知道呢樣嘢係因為佢哋先有嘅，係佢哋俾我嘅一樣痕跡，所以我唔show俾人睇咪得囉，我自己收埋一啲寶貴嘅痕跡」，想起子女嘴角個心總是甜絲絲。

李蘊早前自資出新歌。（ig@renee0727）

李蘊生完第二個小朋友已做直播唱歌賺錢。（ig@renee0727）

第三輯寫真集，李蘊太性感。（受訪者提供）

Hair, Makeup： Karen Ma @ 111am.makeup

Wardrobe:：LUNA PALACE , ALESHIA

Styling：KARL HUI WorkHouse

Location：4D PARTY

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚18:30上《香港01》YouTube，李蘊親自剖白！