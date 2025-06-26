聲秀｜鍾舒漫孖舊愛吳浩康同任導師零尷尬：唔會話成日特別聯絡

TVB即將推出音樂類比賽節目《聲秀》，而經過多輪的海選面試後，一共有25位參賽者入圍，今（26日）他們就聯同7位導師出席宣傳活動。而在接受《香港01》訪問時，問到導師之一的鍾舒漫有沒有印象深刻的學員時，她就表示：「有兩三個又唱又跳，都吸睛。（唱跳會更打動到你？）當然唔係會打動到，始終我自己都鍾意跳唱，見到跳唱嘅朋友仔嚟參加，我係好支持。」

鍾舒漫同吳浩康一同擔任節目導師。（葉志明攝）

續問到身為導師有何貼士給學員，她就認為輕鬆最重要：「我覺得輕鬆係最緊要，我希望如果有機會組Team嘅學員，我想同佢哋建立一個好輕鬆嘅氛圍。（有多位學員廣東話唔正，唱廣東歌時會唔會扣分？）我就未必會，你就當啲觀眾睇到，覺得一個講廣東話唔係好正嘅朋友仔，喺台上唱歌你見到佢好努力咁咬字，反而有種特別會吸引人，有一種吸引力，所以唔一定。」

鍾舒漫大方表示有與吳浩康交流音樂。（葉志明攝）

另外，提到舊愛吳浩康亦是節目的導師之一，大家身為評審有沒有與對方交流意見時，她就大方表示：「其實我就未正式話對於參賽者有咩交流，但大家本身識咗好耐，一嚟到有傾吓音樂，講吓嚟緊一陣間有咩心水？（大家再見面會唔會尷尬？）唔會，（大家有幾耐時間冇見面？）唔係好耐，對上一次都有試過同場，（今年嘅事？）唔係，（今年都係因為呢個節目先再次見面？）係，（大家私底下有冇聯絡？）咁唔會話成日特別聯絡。」而眼見鍾舒漫身型瘦了不少，問到是不是刻意減肥，她就強調不是，反而是因為心態放鬆，再加上運動，自自然然就會瘦，而她亦透露即將會推出廣東歌，相信歌迷都非常期待。