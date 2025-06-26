聲秀｜舊愛鍾舒漫41歲生日 吳浩康11字回應勁神秘

TVB即將推出全新歌唱比賽《聲秀》，而經過一輪海選面試之後，一共有25位入圍者，今（26日）他們就聯同7位導師一同出席宣傳活動，大家經過大會一系列的專業培訓後都脫胎換骨，每一位站出來都極具星味。

吳浩康認為參賽者須將唱歌擺第一位。（葉志明攝）

而在接受《香港01》訪問時，問到吳浩康對那一位學員印象深刻時，他就表示記得地盤工人林錦興：「製作團隊都有同我講佢性格好cute，好直率，同埋佢唱功嘅方式我覺得我係幫到佢。」還有對一位跳舞的男生特別有印象，但就不記得對方的姓名。

續問到有何貼士贈給學員時，他就表示：「我覺得都係唱好隻歌先，其他嘅嘢外表、外型等都係後話，但必先要唱好隻歌先。（點為之唱好隻歌？）第一歌要好聽，揀啲自己唱得好聽嘅歌，揀歌唔好諗住要揀咩難度，唔好諗咁多，最緊要唱得隻歌好聽。」

吳浩康表示可以打電話給鍾舒漫關心她。（葉志明攝）

另外，提到有多位學員的廣東話說得不正，其實會不會扣分，他就二話不說：「其實確然唔係用自己嘅母語一定係蝕底啲，但賽制如是，都係一個好好機會去學習。但係要唱好廣東話唔係每一個講廣東話嘅人都做得到嘅事，無論係現時樂壇已經出緊碟嘅，或者今日嚟參加比賽，唱得廣東話唔好，但係識廣東話嘅都大有人在。」又作建議如廣東說得不好的朋友，其實可多作訓練。

吳浩康對地盤工人印象深刻。（葉志明攝）

最後，提到與舊愛鍾舒漫同為導師，有沒有對節目多作交流，他就表示：「冇交流學生啲嘢，因為都要睇吓佢哋喺台上面先至有多啲交流。（鍾舒漫話有關注你嘅社交網站，你有冇關心佢社交網站嗰啲呢？）我都唔係好關心社交網站嘅人，我成日覺得如果要關心佢，其實可以打俾佢都得，（佢日前生日有冇send訊息講生日快樂？）有或冇都唔會話俾你哋知。」