前TVB二線小生遊浙江拍片展愛國情懷　逆天凍齡獲網民洗版式激讚

現年60歲的郭政鴻，入行多年星途浮浮沉沉，自2015年離巢TVB後，他轉往內地發展，除了密密接拍劇集、參與商演登台外，更積極投入直播帶貨和經營社交平台頻頻吸金，有傳他早年已斥資逾千萬置業，可見賺得盤滿缽滿。原來除了「好搵得」，郭政鴻還「好愛國」，近日，他到浙江義烏拍攝旅遊片，片中大讚祖國發展，展現濃厚愛國情懷，期間更因凍齡外貌引發網民熱議。

郭政鴻近年主力在內地發展。（微博@郭政鴻）

一點都不似已經60歲。（微博@郭政鴻）

內地登台密密賺。（影片截圖）

郭政鴻現時活躍社交平台，早前拍片罕談家人，期間更感觸落淚。（小紅書截圖）

郭政鴻近日在社交平台分享他到浙江義烏夜遊夜市的片段，並寫道：「中國大好山河，一定要多出去走走。」片中，郭政鴻穿梭於熱鬧的夜市，邊玩邊吃，又與市民合照，非常盡慶，他更在鏡頭前分享人生體會，「就算我已經60歲，但生命本質都係一趟旅行，人生只是得一次，一定要見山見水，去感受生活的真諦，體驗人生的煙火氣，我們不如放慢腳步，享受平淡樸實的幸福和美好。」

郭政鴻近日在社交平台分享他到浙江義烏夜遊夜市的片段。（小紅書截圖）

邊玩邊吃。（小紅書截圖）

郭政鴻在鏡頭前分享人生體會。（小紅書截圖）

郭政鴻表示這躺旅行收穫良多，沒想到義烏發展得那麼好、那麼繁榮，不但是「小商品之都」，還有很多香港沒有的美食，並叫大家在留言向他介紹地道美食。不過有趣的，留言區出現的並不是美食攻略，而是洗版式讚嘆郭政鴻凍齡有術，片中，郭政鴻只是簡單黑T恤配搭卡其色休閒褲，皮膚緊緻、幾乎無皺紋，狀態極佳，完全不似已年屆60，網民紛紛留言：「你怎麼還是那麼年輕？」、「這個狀態說他30歲我都信」、「狀態真好，一點不顯老，越來越帥」，甚至笑指他「花期太長」，跪求公開保養秘訣。

郭政鴻表示這躺旅行收穫良多。（小紅書截圖）

又與市民合照。（小紅書截圖）

玩得開心之餘，還獲網民激讚凍齡。（小紅書截圖）

其實郭政鴻之前也曾分享過其獨門減齡秘技，他表示有很多觀眾都問他是怎樣保養，其實他戒掉了宵夜，少吃油膩和甜食，當然也要配合運動，「同時我很貪靚，經常去做facial，如果沒時間都會在家用家用美容儀去緊緻皮膚，所以才keep得到。」

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自小習武的郭政鴻有「南拳王」之稱，他在正式入行前曾做龍虎武師，高峰期月入3萬，其後他參加藝訓班後開始演員工作，曾參演《射鵰英雄傳》、《西遊記》系列及《大唐雙龍傳》等，憑精湛武藝令人留下深刻印象，但大多都以配角為主。郭政鴻在2007年與滕麗名合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》期間傳出緋聞，兩人發展了近2年的地下情，但2009年男方被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。

滕麗名與魏駿傑分手後，曾與剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但已是公開的秘密。（劇集截圖）

陳法拉2006年拍《師奶兵團》穿三點式，被郭政鴻推油而一推成名！（電視截圖）

郭政鴻同山聰係好兄弟。

郭政鴻曾於2009年被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。。（資料圖片）

2011年郭政鴻與第二任太太結婚，並育有兩女，為了給予家人更好的生活，郭政鴻在2015年離巢後轉戰內地，密密接Job賺到盆滿缽滿，更斥資1,180萬買入黃大仙鑽嶺高層連天台特色單位。郭政鴻近年成功洗底做「慈父」，不時曬出與囡囡的合照，可見兩個囡囡愈大愈靚女，亭亭玉立，非常標緻！

豪宅露台。（微博@郭政鴻）

郭政鴻近年成功洗底變「慈父」。（微博圖片）