古巨基現身YouTube品牌領袖鋒會演講　分享營運ChillGOOD TV之道

ChillGOOD TV去年榮獲 YouTube 香港2024 年度十大熱門影片No.1，而背後創辦人古巨基於日前則以「內容創作者」身份獲YouTube邀請擔任「品牌領袖鋒會」演講嘉賓，分享心得。

ChillGOOD TV創辦人古巨基，日前以「內容創作者」身份獲YouTube邀請擔任「品牌領袖鋒會」演講嘉賓，分享心得。

YouTube 於日前舉辦「品牌領袖鋒會」，古巨基罕有以ChillGOOD TV 創辦人身份分享頻道經營心路歷程。古巨基台上第一句說：「今日嘅身份有啲特別，我好少上台唔係唱歌，而係同大家做分享！今日同大家講下關於Content Creation 。」

古巨基台上第一句說：「今日嘅身份有啲特別，我好少上台唔係唱歌，而係同大家做分享！今日同大家講下關於Content Creation 。」

談到近年熱度極高的網上音樂節目 《Music Panda》，古巨基認為關鍵在於創意與合作。節目邀請不同年代、不同公司的歌手搭配，為觀眾帶來意想不到的火花，再加上新歌與翻唱的精心選歌，令觀眾「loop爆」的同時，亦令頻道成為新一代音樂宣傳的最佳平台。去年YouTube 香港地區十大最熱影片No.1 影片就是出自《Music Panda》，足證節目的威力。

談到近年熱度極高的網上音樂節目 《Music Panda》，古巨基認為關鍵在於創意與合作。節目邀請不同年代、不同公司的歌手搭配，為觀眾帶來意想不到的火花。

整場對談中，古巨基多次指出「內容才是王道」。跟台前工作不同，同時身為幕後工作者，平日連關於佈景陳設、節目拍攝﹑後製混音等工作都需要落手落腳，並強調需要建立良好團隊協作，時刻緊貼觀眾數據走勢，方可持續為觀眾設計出有品質的「內容」。