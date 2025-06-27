執法者們｜66歲楊仲恩模仿鄭少秋奪冠入行 曾任《歡樂今宵》主持

《執法者們》昨晚（26日）劇情講述Big Boss戴祖福（林嘉華飾）多年前已在警隊安插內應，高浩然（馬國明飾）懷疑警隊內不止一個內鬼，決心追查。另邊廂，警方收到威脅影片，被擄走的污點證人徐思思（劉佩玥飾）僅剩4小時生命，殺手要求以榮興集團中的臥底身份作交換條件，兩名警務處副處長雷學森（吳啟華飾）與歐陽君（張國強飾）為是否交出臥底爭論不休….

昨晚焦點場口，絕對是兩大好戲之人吳啟華與張國強KK高手過招，尤其當KK聽到潛伏在榮興集團臥底翟威廉的聲音後，即一臉神色凝重、但又要裝作冷靜；面對吳啟華的一再挑釁：「你憑一個電話、就要出動EU同SDU，你有冇諗清楚？」，及「事到如今我諗大家應該坦白啲，互通情報先係最有效嘅行動」等逼令KK供出臥底真實身份，為了保護臥底人身安全，KK零畏懼兼不慌不忙回應：「你放心，我會同阿Sir交代清楚。」這一幕，吳啟華的奸險眼神與KK的正氣眼神形成強烈對比，難怪網民直指二人高手過招、劇力萬鈞！

由於昨晚一集揭出警隊多年前已安插有林嘉華那邊的內鬼，網上旋即掀起「誰是內鬼」競猜，當中以有「御用Big Boss」之稱的KK，及在劇中眉頭眼額盡是城俯的吳啟華最大嫌疑！雖然按照常理，經常飾演Big Boss的KK在不少網民心目中「奸味早種」，只要他一出場，網民便覺得相當有嫌疑；但KK憑藉微妙的表情變化及正氣眼神，令同樣穿上高級警司制服的他少了一份奸險、多了一份熱血善良，如此成功的「忠奸轉移」，成功說服不少網民力撐他今次絕對清白：「戲絕了，眼皮子都是戲」、「一身正氣，一看就不是內鬼」，更有網民搞笑謂：「不做幕後Boss對不起你」

吳啟華親揭角色前後反差大：同之前角色好唔同

吳啟華接受劇組訪問時，坦言是次角色「好多嘢唔會擺上面」之餘，更是一個前後反差甚大的角色：「今次角色好特別，深層之餘又大變化，但又唔方便劇透咁多，係同之前角色好唔同。」吳啟華續指，今次九成場口都是與黃宗澤演對手戲，坦言與對方合作很開心，二人還不時私下交流煲湯經：「佢同我好多共同話題，大家興趣好似…佢好鍾意煮嘢食、成日煲湯又好識煲，我都唔識咁多，總之要跟佢學。同佢開工成日都有湯水飲，同埋好好玩。」

另一惹起關注的，同樣是警隊核心人物—飾演警務處處長的楊仲恩！楊仲恩其實自1981年後已甚少露面無綫劇集，除2018年出演過《宮心計2深宮計》崔湜、及2020年《法證先鋒IV》醫生一角，再來就是這一部《執法者們》。由於近年鮮有露面無綫，不少網民均對楊仲恩真身表示好奇，其實楊仲恩於70年代是餐廳駐場歌手，其後在歌唱活動中認識溫拿樂隊成員彭健新，對方於1979年為他報名TVB《歡樂今宵》第一屆影視紅星模仿大賽，楊仲恩最終以模仿鄭少秋勇奪冠軍，並獲簽約成為藝人，成為《歡樂今宵》主持之一之餘，亦有偶爾客串劇集。1981年後，楊仲恩曾入職其他電視台，及至90年代飛赴台灣發展兼定居。

「美魔女」康華53歲演30+歲零違和

當年憑古裝劇大俠形象深入民心的楊仲恩，雖已年屆66歲，但不但英氣依然，而且保養得宜，望落有型有款有台型，氣場及戲場均絕對不輸KK及吳啟華。與楊仲恩一樣駐顏有術的，還有現年53歲的康華，康華不但一出場即獲不少網民大讚好戲，其中一幕要親身演回角色30多歲的年紀，康華一樣輕易Carry零違和，不愧為圈中馳名美魔女。