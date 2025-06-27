倪晨曦攜兒子身體力行支持環保化身「識碳鑑賞家」傳授綠色生活

中國銀行（香港）（「中銀香港」）於6月27日及28日（星期五及六）一連兩日假中銀大廈舉辦「中銀香港『全城綠活』嘉年華」，透過一系列主題活動宣揚可持續發展理念，啟發大眾在日常生活及理財中實踐綠色及減碳生活。香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟、全國政協及全國青聯委員楊政龍及中銀香港副總裁陳文任啟動禮主禮嘉賓，與在場逾60名青年人共同為活動揭開序幕。同場更邀請到熱愛環保生活的知名藝人倪晨曦（Elva）攜同兒子 Virgil一同參與是次盛事，令活動現場更為熱鬧！

Elva化身「識碳鑑賞家」分享綠色理財智慧

身為三子之母兼瑜伽導師的 Elva一直提倡環保生活的重要性，是次活動中，她以中銀香港「識碳鑑賞家」的身份現身，與在場嘉賓及青年人分享如何從細節入手，Elva說：「如果路程不遠，一家人會選擇行路不坐車、哥哥的衣服會傳給弟弟，小朋友唔再適應玩的圖書、玩具會轉贈朋友，自己平日櫃員機轉賬，都會拍照作存底，而不要紙本作紀錄。」Elva 更致力提倡低碳飲食少肉多菜習慣，間接幫助減少碳排放。

Elva今次以「識碳鑑賞家」身份出席中銀香港「全城綠活」嘉年華，向大家分享環保心得，並欣賞由可回收塑膠物料製作而成的中銀大廈綠色藝術裝置。Elva說：「我參加了專為今次活動特別舉辦的『中銀大廈綠色導賞團』，了解到中銀香港如何透過節能減排措施為環保出一分力，並將綠色建築巧妙融入現代設計中，機會難得！兒子也在『綠色理財花園』的攤位遊戲及環保工作坊玩得好開心，寓學習於娛樂，認識可持續發展理念！」

現場設多個工作坊及攤位遊戲 從衣、食、住、行多方面實踐綠色生活

是次嘉年華凝聚社會各界力量，包括香港綠色金融協會、可持續發展團體、專家及學者，透過一系列綠活大師班，就衣、食、住、行及理財等主題，與青年人、家庭及公眾分享其綠色心得，同時配合多元化的工作坊與理財教育攤位，向參加者傳遞綠色生活理念。其中，創新「綠色理財花園」透過遊戲向大眾推廣如何從理財當中實踐減碳；

「中銀大廈綠色導賞團」帶領參加者實地了解中銀香港在日常營運中如何踐行可持續發展。此外，中銀香港亦與本地環保初創合作，將159公斤的回收塑膠轉化為中銀大廈藝術裝置，並將於遮打花園及中銀大廈展出，展現環保與藝術的結合。