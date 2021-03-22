楊冪刪走漫畫腰性感相仲要道歉　高海寧追潮流被嘲湊錯熱鬧

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-22 20:30

內地女星為了展示自己纖腰，先後有A4腰、反手摸肚臍等大挑戰，而最新的玩法是「漫畫腰」，即是倒趴在椅子上，擺出近乎Z字的姿勢，令纖腰翹臀更加突出，楊冪、張藝凡等女星紛紛跟風，不過內地醫學網站「丁香醫生」卻指該動作有機會拉傷脊椎，最終楊冪要刪相道歉，想不到港星高海寧此時卻湊熱鬧Po相，相當尷尬。

楊冪纖瘦身材，在圈中十分出名。（楊冪微博）

楊冪追上潮流，Po出漫畫腰相片。（楊冪微博）

內地新興的「漫畫腰大挑戰」，顧名思義，是模仿漫畫人物，倒趴椅上擺出Z字姿勢，相當考驗柔軟度，而且這個姿態能展示纖腰翹臀，令女星們紛紛參予Po相，先後有楊冪、張藝凡等，網民更大讚楊冪白滑螞蟻腰。事隔一日，風向卻180度轉變，醫學網站「丁香醫生」披露這類慢速拉伸姿勢，更容易拉傷脊椎，建議大家盡量不要模仿。

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之後楊冪馬上刪相並道歉，指沒有專業老師指導，有可能對身體有害，希望大家在安全範圍內健康的健身，並稱以後會更加謹慎，再三道歉。內地女星相繼刪走「漫畫腰」的相片，想不到高海寧此時卻湊熱鬧，Po出自己挑戰漫畫腰的相片，雖然她身材玲瓏，擁有完美曲線，但其他女星紛紛刪相之際，高海寧才參加挑戰，似乎有點落伍。

同場加映高海寧運動靚相：