26歲趙露思疑不滿公司偏心另一女星　官方3字回應惹粉絲不滿

現年26歲的趙露思去年因拍戲過勞而病倒，在休息一段時間後現已病癒全面復出，人氣依然有增無減。而一舉一動備受關注的她，近日就被網民發現悄悄地在小紅書上對一則批評所屬公司「銀河酷娛」偏心另一位女星孟子儀的文章，引發高度關注。

趙露思復出後人氣依然高企。（趙露思微博圖片）

據網民貼文指出，「銀河酷娛」為孟子儀主演的新劇《桃花映江山》大手筆包下「雲包場」一萬個觀影席次，甚至幫忙宣傳，似乎非常重視孟子儀。反觀自己旗下藝人趙露思先前主演的劇集《星河燦爛》、《偷偷藏不住》等，在熱播期間則未獲同等的規格待遇，質疑公司對她未給予同樣資源，明顯是不公待遇。但沒想到趙露思竟然有留意這篇貼文，還對這篇貼文按了讚，被外界解讀為是一種無聲的抗議。

孟子儀有「最美穆念慈」之稱。（孟子儀微博圖片）

而當趙露思不滿待遇的討論愈來愈高的時候，「銀河酷娛」就透過官方微博僅作出簡短回應：「已安排」，還配上OK的表情符號，但簡短的回應就引來粉絲不滿，認為在面對不公這件事上態度輕率，希望趙露思趕緊解約離開公司。

「銀河酷娛」為孟子儀主演的新劇《桃花映江山》大手筆包下「雲包場」一萬個觀影席次。（微博圖片）

趙露思被發現按讚。（微博圖片）

另外，據內地媒體爆料指出，趙露思當年主演的劇集《傳聞中的陳芊芊》大受歡迎，帶動公司轉虧為益，起死回生，成功吸引阿里影業投資，救下陷入財務危機的「銀河酷娛」，但現在卻換來沒有得到應得的待遇，當然令粉絲們大為不滿。