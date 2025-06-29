魏念恩Nathan現幫ViuTV打工未棄歌手夢　曾捲女友輕生秘戀Day風波

魏念恩（Nathan）當年是ViuTV節目《全民造星V》十強參賽者，但賽前爆出女友Jessie輕生風波，家屬更公開男方與女友對話，以及他分手後仍向女友借錢的證據，使Nathan形象插水，臨門宣布退賽。不過Nathan參賽期間結識不少貴人，曾獲陳蕾提攜於演唱會上打鼓，結果卻令陳蕾被鬧埋一份；加上他被指疑背Jessie戀上COLLAR的許軼（Day），並共賦同居，網民齊聲禁止他復出。面對大量負評，Nathan一度疑情緒受困產生輕生念頭，危助深井海邊，幸最終獲救送院。

網民仍然未能原諒Nathan，因此陳蕾請他打鼓一事，引起不少爭議和反對聲音。（陳順禎攝）

Nathan曾被指背Jessie戀上Day，但Day回應：「同之前經理人講嘅一樣，我哋係有認識，但係就冇繼續一齊，冇繼續去了解落去。（了解過發覺唔適合？）的確有認真了解過，但係而家係單身，係朋友。」（IG@6y_day）

該次之後，Nathan從此神隱，不過近日被發現他原來已於去年12月開設新的IG帳號，以「NAAN」之名重新出發，內容主要是他翻唱的作品，包括陳奕迅《白玫瑰》、陳凱詠《間歇性休眠》、麥浚龍《劊子手最後一夜》等，顯然還未放棄歌手夢。影片每次拍攝都set晒景，氣氛十足，封面圖色調風格亦十分統一，絕對落足心機製作；但影片全都是遮遮掩掩、昏暗、低頭、遠景等拍攝，基本上看不清Nathan的樣子，一般人只見到是位長髮男，但仔細看還是會認得出來。

Nathan以「NAAN」之名重新出發。（IG@naanmakesmusic）

Nathan開設IG，全是他翻唱的歌曲作品。（IG@naanmakesmusic）

影片明顯有落心機去set景。（IG@naanmakesmusic）

不過影片全都是遮遮掩掩、昏暗、低頭、遠景等拍攝，基本上看不清Nathan的樣子，一般人只見到是位長髮男，但仔細看還是會認得出來。（IG@naanmakesmusic）

Nathan原來未放棄歌手夢。（IG@naanmakesmusic）

這段是難得較光的片段，不過Nathan就戴冷帽低下頭。（IG@naanmakesmusic）

傳媒發現其IG大半年間只得17人追蹤，當中包括《造星V》的兄弟田曜誠（Tsoul）及ROVER成員卓金樂（Kim），但就未見緋聞女友Day；而Nathan的追蹤名單中亦一樣不見Day，不過就有多位歌手，包括導師陳蕾。有報道刊出後，其IG追蹤數急增，從17人升至134人。報道又指，參賽前做「碼頭龍機操作員」的Nathan，現時獲ViuTV帶挈轉職做幕後工作，做搭台、燈光、音響等，ViuTV有不少大騷都由他負責，但他每次都會戴晒口罩，非常低調；知情人士向傳媒表示，ViuTV其實好錫Nathan，希望將來有適當時機讓他重新出發。

Nathan的IG曝光後，追蹤人數由17人升至134人。（IG@naanmakesmusic）