樂壇富二代索妻看周杰倫個唱狂放閃　夫妻第一次竟與台灣天王有關

現年42歲的關楚耀出身音樂世家，爸爸是前寶麗金高層關維麟，因此有「樂壇富二代」稱號，而且因為爸爸的關係，關楚耀自小接觸不少名人巨星，譚詠麟更是他契爺，非常威水。雖然有強大靠山，但關楚耀出道至今發展不算突出，早年給人愛玩未定性的感覺。直至前年，關楚耀與拍拖6年的網紅空姐女友Joann結婚，升呢人夫後的他即修心養性一改壞孩子形象，變身寵妻好老公。近日Joann生日（27/06），關楚耀當然不敢怠慢，精心策劃一浪又一浪的驚喜為愛妻慶生，恩愛到爆。

關楚耀之前為太太Joann炮製浪漫求婚！（IG@uglykwan）

關楚耀與Joann的婚照。(IG@uglykwan)

兩人的婚禮很浪漫。（IG@uglykwan）

關楚耀與太太之前外遊慶祝婚後首個情人節。（小紅書截圖）

壽星女Joann近日在社交平台連曬多張慶生照放閃，紀錄甜蜜時刻。老公關楚耀先是為太太安排在無敵夜景下，享受浪漫慶祝晚餐，穿上低胸露背晚裝出席的Joann，性感又迷人；關楚耀還準備了生日蛋糕和大束玫瑰花，充滿儀式感，相中，兩公婆情深對望又頭貼頭親密合照，甜蜜滿瀉。Joann冧爆道：「每一歲都珍貴。愛人如養花，謝謝老公把我越養越年輕。第一次收到漸變的玫瑰啊！！好美、喜歡！感恩喜歡的都在身邊。」

Joann連日在社交平台連曬多張慶生照放閃，紀錄甜蜜時刻。（IG@jjjoann）

Joann展露出幸福笑容。（IG@jjjoann）

兩公婆深情對望。（IG@jjjoann）

兩公婆頭貼頭親密合照，甜蜜滿瀉。（IG@jjjoann）

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而慶生環節的「主菜」則是周杰倫演唱會，關楚耀深知太太是周杰倫的鐵桿粉絲，撲飛與對方入場看騷。Joann還透露夫妻第一次約會就與周杰倫有關，「周杰倫貫穿了我整個青春，陪我們由戀愛走到結婚，我最喜愛男歌手只有兩位，周杰倫和關楚耀。」

Joann開心看偶像周杰倫演唱會。（IG@jjjoann）

Joann透露夫妻第一次約會就與周杰倫有關。（IG@jjjoann）

兩公婆看得很投入。（IG@jjjoann）

Joann回憶道：「記得第一次和他約會 我問他有沒有喜歡的歌手？因為我們認識那陣子，周董準備開演唱會，如果阿關剛好喜歡可以一齊去看，我怕他會答其他歌手，點知我哋一齊都講出周杰倫，這三個字，然後我哋第一次去旅行，係日本，去完team lab抬頭就見到周董！我還未反應過來0.5秒後，佢哋兩個打招呼，我呆了。當時第一次感受到另一半是藝人真好，成功和周董合照。」

So Sweet！（IG@jjjoann）

兩公婆唱足全晚。（IG@jjjoann）

兩公婆恩愛互動羡煞網民。（IG@jjjoann）

雖然演唱會讓Joann興奮不已，但她不忘多謝老公：「真的每一首歌都會唱，事前奏響起第一粒音就識唱。太快樂了，要好好記錄，我們第一次一起看人幸福唱著心碎的歌也是甜的每台。這個生日很快樂，謝謝老公。」關楚耀留言：「我哋真係每一首歌都識。感恩有周董的音樂把我們拉得更近。」Joann幽默回覆：「仲唔夠近？背書又唔見你咁叻」兩人恩愛互動閃爆網民。

早前關楚耀與太太在冰島遭遇暴風雪，更發生車門無法關上的意外，最後Joann爬出車外求救才安然無恙，兩公婆患難見真情。（小紅書）

Joann分享她的日本街拍，心口位置若隱若現好性感。（小紅書）

難怪老公不給穿。（小紅書）

好登對。（小紅書）

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